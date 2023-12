W "teledysku" do piosenki "Święta tuż tuż" wykorzystano m.in. rodzinne zdjęcia Emiliana Kamińskiego oraz fotografie z archiwum Teatru Kamienica.



Placówka informuje pod nagraniem, że nie posiada żadnych informacji na temat pozostałych wykonawców oraz autorów piosenki i prosi o pomoc w ich identyfikacji.

Wideo Święta tuż tuż - Piosenka świąteczna w wykonaniu Emiliana Kamińskiego.

Emilian Kamiński był założycielem Teatru Kamienica, a także jego dyrektorem aż do swojej śmierci.



Reklama

Emilian Kamiński stworzył Teatr Kamienica

Jak wspominała żona aktora, Justyna Sieńczyłło, był przyzwyczajony do ciężkiej pracy i walki z własnymi słabościami, a do życia i pracy pochodził zadaniowo. Teatr Kamienica był spełnieniem jego marzeń.



"On był warsztatowcem. Nie było jednego spektaklu, żeby nie siedział w garderobie i żeby nie powtarzał całej roli i nie przygotowywał sobie oddechu. Żył za pięciu. Uważał, że dożyje setki. Od dziecka był przyzwyczajony do bardzo ciężkiej pracy. Zaczynał od fizycznej pracy, którą wykorzystał przy budowie teatru, czyli w budowlance, jako nastolatek. Potem jeździł pracować do Anglii, wszytko wykorzystał, budując to miejsce. Poświęcił temu miejscu 20 lat swojego życia i całe swoje zdrowie" - mówiła aktorka.



Po śmierci Emiliana Kamińskiego, Justyna Sieńczyłło przejęła jego obowiązki w Teatrze Kamienica, gdzie aktor przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora. 19 września 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie sali poświęconej Emilianowi Kamińskiemu. Jest to pierwsza scena w Teatrze Kamienica, która do tej pory działa pod nazwą "Elitarna". W środku znalazło się miejsce na wiele pamiątek po aktorze.



W wywiadzie dla Interii Mariusz Cieślik, reżyser dokumentalnego filmu "Fenomen Fogga" ujawnił, że wspólnie z Emilianem Kamińskim pracowali nad muzycznym spektaklem o życiu Mieczysława Fogga. - Miał wspaniały głos, umiał śpiewać tanga - mówił o Kamińskim Cieślik, dodając, że śmierć aktora położyła kres przedsięwzięciu.



Emilian Kamiński: Najlepsze role

Emilian Kamiński urodził się 10 lipca 1952 w Warszawie. Jego dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Rodzice, którzy prowadzili zakład kamieniarski nie poświęcali mu za dużo czasu i uwagi, przez co, jako dziecko często uciekał z domu.



Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie, dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 1975 roku zadebiutował w spektaklu Teatru na Woli "Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego. Debiut na dużym ekranie nadszedł w 1977 roku. Wystąpił w filmie Jana Łomnickiego "Akcja pod Arsenałem" jako jeden z uczestników ruchu oporu.

Emilian Kamiński: Niezapomniane role aktora 1 / 10 Emilian Kamiński w ciągu swojej aktorskiej kariery grał nie tylko w produkcjach filmowych czy serialowych. Jego wielką miłością był teatr. Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie, dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 1975 roku zadebiutował w spektaklu Teatru na Woli "Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Źródło: East News Autor: VIPHOTO

Do roku 1983 był mocno związany z Teatrem Narodowym, gdzie występował w największych sztukach teatralnych, takich jak: "Mąż i żona" (1977) Aleksandra Fredry, "Sen srebrny Salomei" (1977-78) Juliusza Słowackiego, "Dziady" (1978-79) Adama Mickiewicza, czy "Treny" (1979) Jana Kochanowskiego.

Dorobek filmowy Emiliana Kamińskiego to kilkadziesiąt ról znanych zarówno z dużego ekranu jak i z telewizji. Olbrzymią popularność przyniosła mu rola malarza Jerzego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego "Szaleństwa Panny Ewy" (1985). Dużą sympatię publiczności przyniosła mu rola Bociana w komediach Jacka Bromskiego "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą".



"Szaleństwa panny Ewy": To już 35 lat 1 / 6 Rok 1932. Bakteriolog, doktor Tyszowski, musi wyjechać do Chin, gdzie wybuchła epidemia. Pozostawia swoją córkę Ewę pod opieką państwa Szymbartów. Dziewczyna nie mogąc porozumieć się z opiekunami, decyduje się na ucieczkę. 16-letnia Ewa zostaje przygarnięta przez biednego malarza Jerzego i trafia do willi jego matki, pani Zawidzkiej. Na zdjęciu: Emilian Kamiński, Anna Milewska i Dorota Grzelak Źródło: Agencja FORUM Autor: Witold Kuliński

Popularność i sympatię widzów przyniosły mu występy w serialach. W latach 1997-2006 grał w "Klanie" postać Tomasza Jakubowskiego, męża Bogny. Na plan serialu powrócił w 2019 roku.

Prywatnie był bratem aktorki Doroty Kamińskiej, która jest znana z występów w polskich serialach telewizyjnych.