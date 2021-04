Emilia Clarke wystąpi w serialu Marvela "Secret Invasion"

Po rolach w serialu „Gra o tron” oraz w filmach „Terminator: Genisys” i „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”, Emilię Clarke zobaczymy w innej popularnej serii. Jak informuje portal „Variety”, trwają finalne rozmowy w sprawie dołączenia tej popularnej aktorki do uniwersum Marvela. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, gwiazda wystąpi w serialu „Secret Invasion”.

"Gra o tron" się skończyła, ale to nie znaczy, że Emilia Clarke próżnuje /David Livingston /Getty Images

Serial "Secret Invasion" został ogłoszony w ubiegłym roku w ramach tzw. Dnia Inwestora, w trakcie którego studio Disneya ogłosiło kilka nowych projektów, których akcja umiejscowiona zostanie w uniwersum Marvela. Głównymi gwiazdami serialu mają być Samuel L. Jackson i Ben Mendelsohn, którzy powtórzą w nim swoje role Nicka Fury'ego i Talosa z innych produkcji Marvela. Razem pojawili się wcześniej m.in. w filmie "Kapitan Marvel". W obsadzie serialu są jeszcze Kingsley Ben-Adir oraz Olivia Colman.



"Secret Invasion" to tytuł popularnej serii komiksów, w której okazuje się, że uniwersum Marvela od lat było infiltrowane przez rasę zmiennokształtnych Skrullów. Niektórzy z superbohaterów okazują się kosmitami, a Avengersi muszą radzić sobie z inwazją, która w tajemnicy rozpoczęła się kilka dekad wcześniej. Nie wiadomo, jak bardzo wierny komiksowi będzie serial platformy Disney+. Rola głównego złoczyńcy przypadła w nim Ben-Adirowi ("Pewnej nocy w Miami").



Scenariusz serialu "Secret Invasion" napisał Kyle Bradstreet, scenarzysta i producent głośnego serialu "Mr. Robot", który przyniósł popularność grającemu tam w roli tytułowej Ramiemu Malekowi.



Emilię Clarke, której popularność przyniosła rola Daenerys Targaryen w serialu "Gra o tron", ostatnio można było oglądać w komedii romantycznej "Last Christmas". Jej głos usłyszymy w tworzonym właśnie animowanym filmie "The Amazing Maurice", który jest ekranizacją powieści Terry’ego Pratchetta "Zadziwiający Maurycy i jego edukowane gryzonie".