​Emilia Clarke w ekranizacji powieści Terry'ego Pratchetta

Emilia Clarke, gwiazda serialu "Gra o tron" i Hugh Laurie, aktor znany z roli doktora House'a użyczą swoich głosów bohaterom animowanego filmu "The Amazing Maurice". Obok nich w filmie usłyszymy również Davida Thelwisa, Himesha Patela, Gemmę Arterton oraz Hugh Bonneville’a.

Emilii Clarke tym razem nie zobaczymy, a jedynie usłyszymy /Lia Toby /Getty Images

"The Amazing Maurice" będzie adaptacją bestsellerowej powieści Terry’ego Pratchetta "Zadziwiający Maurycy i jego edukowane gryzonie", jednej z części legendarnego cyklu "Świat Dysku", który składa się z 41 powieści. Zostały one sprzedane w liczbie 90 milionów egzemplarzy i przetłumaczone na 37 języków.



Wyobraźcie sobie milion sprytnych szczurów. Szczurów, które nie uciekają. Szczurów, które walczą. Maurycy, poharatany kocur, potrafił łapać okazje i opracował doskonały plan. Ma na podorędziu głupawego z wyglądu dzieciaka jako grajka i ma własną plagę szczurów - dziwnie wyedukowanych, więc Maurycy nie może już myśleć o nich jako o posiłku. A wszyscy znają opowieści o szczurach i grajkach - więc dają mu dużo pieniędzy. Do czasu, kiedy Maurycy próbuje swojej sztuczki w dalekim miasteczku Blintzowe Łaźnie, gdzie cały numer rozsypuje się w proch. Ktoś tam gra całkiem inną melodię - mroczną i posępną. Coś bardzo, ale to bardzo niedobrego kryje się w piwnicach - czytamy w oficjalnym opisie książki Pratchetta.

Reklama

Reżyserami animacji "The Amazing Maurice" będą Toby Genkel oraz Florian Westermann. Film będzie koprodukcją brytyjsko-niemiecką. Jego premierę zaplanowano na 2022 rok. Twórcy współpracować będą z założoną przez zmarłego w 2015 roku Pratchetta firmą Narrativia. Produkcja otrzymała zielone światło od spadkobierców pisarza.

"To fantastyczna opowieść napisana przez legendarnego autora. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie lepszą powieść do zekranizowania jej w postaci filmu animowanego dla całej rodziny" - ocenia jedna z producentek filmu, Sarah Wright.