Elżbieta Romanowska, którą widzowie już niebawem będą mogli zobaczyć na deskach Teatru Komedia w sztuce "W łóżku z rabusiem", to aktorka z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie.

Elżbieta Romanowska podczas próby medialnej do spektaklu "W łóżku z rabusiem" /Bartosz Krupa /East News

W każdej roli Romanowska czuje się jak ryba w wodzie, nawet jeśli reżyser powierza jej zadanie, w którym zwykła kobieta mogłaby odczuwać dyskomfort, dla niej to po prostu kolejne wyzwanie.

W jednej ze scen spektaklu "W łóżku z rabusiem" aktorka odrywa rolę wyjętą wprost z kinowego "Striptizu". Jej bohaterka, niczym Demi Moore, wodzi za nos albo na pokuszenie przywiązanego do łóżka mężczyznę.

"Sądząc po atmosferze i gorących sierpniowych próbach, wszyscy czekaliśmy, by móc się spotkać i popracować, mając w perspektywie to, że będziemy bawić naszą publiczność. Ten dzień zbliża się wielkimi krokami, czuć przyspieszone bicie serc. Będzie pięknie, jak zawsze. Damy ludziom to, czego oczekują, czyli sporą dawkę zabawy oraz chwilę refleksji" - mówi dyrektor Teatru Komedia, Tomasz Dutkiewicz.

"W łóżku z rabusiem" to polska prapremiera farsy Michaela Parkera, brytyjskiego pisarza mieszkającego w USA. Błyskotliwa inscenizacja, porywające tempo, znakomita obsada i nieustający śmiech - widzowie przekonają się o tym już 8 września.