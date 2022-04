Elżbieta Kępińska: Stracone szanse

"Aktorstwo wymaga pewnych predyspozycji psychicznych, trzeba umieć walczyć o swoje miejsce. I grać, grać, grać. Jeśli nie grasz - zaczynasz się cofać, obrastasz w lęki, zahamowania. Niestety, jestem bardzo bierna. Nigdy nikomu nie zaproponowałam, że chętnie zagram u niego jakąś rolę. Myślę, że to bardzo zaważyło na moich aktorskich losach" - wyznała w jednym z wywiadów Elżbieta Kępińska.

Elżbieta Kępińska urodziła się 5 kwietnia 1937 roku. W 1959 roku skończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i w tym samym roku zadebiutowała w kinie rolą w filmie Stanisława Lenartowicza "Zobaczymy się w niedzielę".



Bardzo szybko zaczęła pojawiać się w filmach, spektaklach telewizyjnych i na deskach warszawskich teatrów. W 1962 roku zagrała główną, świetnie przyjętą przez krytyków, rolę w kryminale Stanisława Barei "Dotknięcie nocy" (11 stycznia 2022 roku minęło 60 lat od premiery filmu). Chwalono głównie ciekawe kreacje jej i Wiesława Gołasa. Potem Bareja zasłynął jako twórca znakomitych komedii. Do kina sensacyjnego nie wrócił już nigdy.

W latach 60., 70. i 80. Kępińska zagrała jeszcze wiele wspaniałych ról w takich filmach, jak "Dziewczęta z Nowolipek", "Romans Teresy Hennert", "Samson", "Zerwany most". Pojawiała się też w serialach, m.in. "Stawka większa niż życie", "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" czy "Komediantka".



Od samego początku zwracała uwagę krytyków urodą, ekspresją i wyjątkowymi warunkami głosowymi.

Elżbieta Kępińska: Burzliwe życie prywatne

Życie aktorki zmieniło się, kiedy zakochał się w niej Mieczysław Rakowski, ostatni I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, późniejszy premier. Gdy Kępińska poznała go osobiście, również zapałała do niego uczuciem. Nie przeszkadzała im 11-letnia równica wieku ani fakt, że byli już w związkach małżeńskich. Ona z aktorem Władysławem Kowalskim, on ze skrzypaczką Wandą Wiłkomirską, z którą miał dwóch synów.



"On najlepiej czuje się w towarzystwie kobiet, szczególnie gdy go adorują" - mówili o Rakowskim jego przyjaciele. Jego pierwsze małżeństwo początkowo wydawało się być szczęśliwe. Jednak gdy Wiłkomirska zaczęła odnosić coraz większe sukcesy, małżonkowie odsunęli się od siebie. Polityk zaczął romansować z paniami ze świata artystycznego. Na liście jego miłosnych podbojów była m.in. Agnieszka Osiecka.

Elżbietę Kępińska zobaczył po raz pierwszy w 1961 roku, gdy grała w sztuce "Dwoje na huśtawce". "Była taka Elżbieta K. Od chwili, gdy po raz pierwszy zobaczyłem ją na scenie w teatrze na Jaracza, chodzę za każdą sztuką, w której gra. [...] Działa na mnie jak magnes. Lubię słuchać jej głosu. Co tu ukrywać, bardzo mi się podoba. Oczywiście, ona o tym nie wie. Ale może kiedyś się dowie" - napisał w swoim dzienniku Rakowski.

Oszalał na jej punkcie i chodził niemal na każde przedstawienie z jej udziałem. W 1964 roku zaczęli się spotykać. O ich związku plotkowała cała Warszawa. Polityk miewał również w tym czasie inne przelotne romanse.



Przez swój związek z sekretarzem PZPR, Kępińska nie miała łatwego życia w środowisku aktorskim. Skomplikowało się ono jeszcze bardziej, kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Kępińska była nawet bojkotowana przez kolegów z teatru.

Elżbieta Kępińska: Polityka zrujnowała karierę

Romans między Kępińską i Rakowskim trwał z przerwani kilkanaście lat. Dziwny miłosny trójkąt postanowiła w końcu zakończyć żona Rakowskiego. "On się szarpał, ja bardzo cierpiałam, ale podjęłam decyzję za nas oboje. Nadal jestem pewna, że Elżbieta jest lepszą żoną" - wspominała po latach Wiłkomirska.



Chociaż Elżbieta Kępińska i Mieczysław Rakowski mogli być już razem bez przeszkód, to z zalegalizowaniem swojego związku czekali jeszcze kilka lat. W 1986 roku w końcu wzięli ślub. Niestety, ich wspólne życie początkowo dalekie było od ideału. Aktorka nigdy nie wspierała politycznych aspiracji męża. Kiedyś szaleńczo zakochani, teraz niemal cały czas się kłócili. Dopiero kolejne lata i zmiana sytuacji politycznej wprowadziła spokój do ich związku. Kępińska była u boku męża do jego śmierci w 2008 roku.

Przez dekady aktorka grała głównie role drugoplanowe i trzecioplanowe. W ostatnich latach można było ją zobaczyć w serialach "Na noże" i "Czas honoru". Pojawiła się również w filmach "Cicha noc" (2017) i "Hiacynt" (2021).