Elliot Silverstein: Walczył o prawa reżyserów

Elliotowi Silversteinowi zawdzięczamy także prawo zapewniające reżyserom wpływ na ostateczny kształt realizowanych przez nich filmów. Kiedy pracował nad jednym z odcinków serialu "Strefa mroku", montażysta odmówił dostosowania się do sugestii reżysera odnośnie zakończenia epizodu. Uzmysłowiwszy sobie ograniczoną kontrolę, jaką reżyserzy mieli nad swymi dziełami, Silverstein zaapelował do prezydenta Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych (DAG), by powołał specjalną komisję, której zadaniem byłaby ochrona praw reżyserów. W skład utworzonej w listopadzie 1963 roku komisji, obok Silversteina jako przewodniczącego, weszli także Robert Altman i Sidney Pollack.