Elliot Page: Ten film odmienił moje życie

"Jestem przekonany, że gdyby nie różne osoby LGBTQ, na które natknąłem się jako nastolatek - było ich bardzo niewiele - nie wiem, czy zdobyłbym się na coming out. Nie wiem też, czy przetrwałbym momenty izolacji, samotności, wstydu i nienawiści do samego siebie. Były tak ekstremalne, potężne i wszechogarniające, że ledwo mogłem przez nie spojrzeć na świat" - powiedział o swoich doświadczeniach z młodości Page.

Elliot Page: Sceny i dialogi w tym filmie zmieniły moje życie

Szczególnie jeden obejrzany w młodości film sprawił, że aktor inaczej spojrzał na swoje doświadczenia życiowe. Była to "Cheerleaderka" z 1999 roku. "Miałem piętnaście lat, gdy przeskakując po kanałach natknąłem się na film 'Cheerleaderka'. Sceny i dialogi w tym filmie po prostu zmieniły moje życie. Myślę, że nie mówimy wystarczająco dużo o tym, jak ważna jest prezentacja osób LGBTQ na ekranie i wystarczająco o tym, ile istnień ratuje i na jaką przyszłość pozwala" - dodał.



Zaniepokojeni rodzice wysyłają córkę na specjalistyczny obóz terapii reparatywnej, na który trafiają młodzi ludzie w celu próby zmiany ich orientacji na heteroseksualną. Na kempingu Megan poznaje Graham (Clea DuVall) - zdeklarowaną lesbijkę, której rodzice postanowili się wyrzec, jeśli nie zmieni stylu życia; syna organizatorki przedsięwzięcia, "złotą rączkę" - Rocka Browna (Eddie Cibrian), który jest gejem i obiektem pożądania męskiej części obozu; oraz ambitną Hilary Vandermuller (Melanie Lynskey), która jak najszybciej chce opuścić obozowisko - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Cheerleaderka".

Elliot Page: W kinie wciąż brak osób o różnych orientacjach seksualnych

Zdaniem Page’a, wciąż nie zmienia się to, że w filmach nadal widać niedobór osób o różnych orientacjach seksualnych. Brak takiej reprezentacji ekranowej doprowadza go do wściekłości.



"Festiwal Outfest i organizacje takie jak ta, która go tworzy, całkowicie to zmieniają. Pomagają pokazanie takich historii światu i dotarcie z nimi do ludzi, którzy są desperacko samotni, wystraszeni i nie czują się częścią społeczności. Są dla nich kołem ratunkowym. Wiem, bo byłem taki sam" - tłumaczy Page.