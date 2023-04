Córka Kelly Preston i Johna Travolty skończyła 23 lata

Ella Bleu Travolta ma już 23 lata. Piękna córka Johna Travolty i Kelly Preston kilka dni temu świętowała z najbliższymi urodziny. Z tej okazji podzieliła się na Instagramie wyjątkowymi ujęciami, które opatrzyła poruszającym opisem.

"Chcę podziękować wszystkim za najserdeczniejsze życzenia z okazji moich urodzin oraz najlepszemu tacie na świecie za zorganizowanie najwspanialszego dnia" - napisała na swoim Instagramie córka aktorskiej pary.

Nie od dziś wiadomo, że Ellę i jej ojca łączy niezwykła więź. To duet, który często pokazuje się razem i nie wstydzi się publicznie wyrażać uczuć. Członkowie rodziny Travolta chętnie zamieszczają w sieci ujęcia z codzienności, które są doskonałym dowodem na to, że uwielbiają wspólnie spędzać czas i są dla siebie ogromnym wsparciem.

Pod publikacją pojawiła się prawdziwa lawina życzeń i pozytywnych reakcji. Ella Bleu Travolta zdążyła zgromadzić spore grono fanów. Na Instagramie śledzi ją aż 721 tys. obserwatorów.

Ella Bleu Travolta pójdzie w zawodowe ślady rodziców?

Ella Bleu Travolta jest dzieckiem aktora i jego zmarłej w 2020 roku żony Kelly Preston. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Jetta (chłopiec zmarł w 2009 roku podczas ataku padaczki) i Benjamina oraz córki Elli Bleu.

Czy najstarsza pociecha aktorskiej pary pójdzie w zawodowe ślady rodziców? Niewykluczone. Na swoim koncie role w takich produkcjach, jak m.in.: "Stare wygi" czy "The Poison Rose". Jednak wydaje się, że o wiele bardziej ciekawi ją branża muzyczna. 23-latka pisze teksty i komponuje muzykę. W sieci są dostępne jej single: "Dizzy" czy "No thank you".

Zdjęcie Ella Bleu Travolta / Jamie McCarthy / Getty Images

Autor: Katarzyna Solecka