Elizabeth Debicki w szpiegowskim serialu o II wojnie światowej

Trwa dobra passa Elizabeth Debicki. Właśnie do kin trafił "Tenet" Christophera Nolana, w którym aktorka z polskimi korzeniami wciela się w jedną z głównych ról, a niedawno ogłoszono, że wcieli się w postać księżnej Diany w hitowym serialu Netfliksa "The Crown". Teraz pojawiła się zapowiedź kolejnego jej projektu. To serial zatytułowany "Code Name Helene".

Elizabeth Debicki jest ostatnimi czasy rozchwytywana /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

"Code Name Helene" to międzynarodowa produkcja francuskiej firmy Vendome Group oraz amerykańskiego Anonymous Content, który ma na koncie takie hity jak m.in. serial "Detektyw" czy film "Zjawa" z Leonardo DiCaprio. Scenariusz szpiegowskiego serialu, którego akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej, powstanie na podstawie bestsellerowej powieści Ariel Lawhon wydanej w marcu tego roku.

Jak informuje portal "Variety", serial opowie prawdziwą historię Nancy Grace Augusty Wake, urodzonej w Nowej Zelandii dziennikarki, która w trakcie II wojny światowej została szpiegiem oraz jedną z liderek francuskiego ruchu oporu. Zostanie podzielony na przeplatające się ze sobą cztery wątki, z których każdy poświęcony będzie jednemu z różnych pseudonimów, jakimi posługiwała się Wake.

"Urodzona w Nowej Zelandii i wychowana w Australii Nancy Wake była kobietą o niewiarygodnym męstwie, pomysłowości i humorze. W mojej opinii jej heroiczne czyny w trakcie II wojny światowej są zbyt mało znane. Jako Australijka jestem szczęśliwa, że mogę dołączyć do tej produkcji jako aktorka oraz producentka i opowiedzieć tę unikalną historię" - powiedziała Debicki.

"Powieść Ariel Lawhon jaskrawo ożywia tę niewiarygodną historię życia Nancy Wake, której dowcipowi i stylowi dorównywało jej męstwo, odwaga i bycie nieustraszonym przywódcą. 'Code Name Helene' to wciągająca, epicka opowieść, w której centrum jest ta cudownie kolorowa, zadziorna i odważna kobieta, której męstwo wszystkich nas inspiruje" - mówi jeden z producentów serialu, Philippe Rousselet.