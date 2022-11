Elizabeth Debicki urodziła się 24 sierpnia 1990 roku w Paryżu. Jest córką Polaka i Australijki pochodzenia irlandzkiego, którzy byli zawodowymi tancerzami baletowymi. Elizabeth w wieku pięciu lat przeniosła się razem z rodziną do Glen Waverley w Melbourne w Australii. Ma młodszą siostrę i brata. Co ciekawe, jest jedną z najwyższych aktorek - ma 191 cm wzrostu.

Elizabeth Debicki: Balet i aktorstwo

Elizabeth Debicki już w młodym wieku zainteresowała się pasją rodziców, czyli baletem. Trenowała, dopóki nie zdecydowała się poświęcić grze w teatrze. W 2010 roku ukończyła studia teatralne w Victorian College of the Arts. W sierpniu 2009 roku na drugim roku studiów otrzymała stypendium Richarda Pratta dla wybitnych studentów aktorstwa.

Reklama

Debicki na wielkim ekranie zadebiutowała w filmie fabularnym z 2011 roku " Kochanie, poznaj moich kumpli ", gdzie wystąpiła w epizodycznej roli jako sekretarka. Spektakularne role w światowych produkcjach były dopiero przed nią.

Elizabeth Debicki: Świat poznał ją w hicie Baza Luhrmanna

Gdy Baz Luhrmann kompletował obsadę do filmu " Wielki Gatsby ", jedną z taśm castingowych wysłała właśnie Elizabeth Debicki . Po obejrzeniu jej nagrania, zaprosił ją na przesłuchanie w Los Angeles, które odbyło się razem z Tobeyem Maguire .

W maju 2011 roku Luhrmann ogłosił, że Debicki została obsadzona jako Jordan Baker w "Wielkim Gatsby". Otrzymała entuzjastyczne recenzje za swoją rolę, zdobywając nagrodę AACTA dla najlepszej aktorki w roli drugoplanowej.

Zdjęcie Elizabeth Debicki w filmie "Wielki Gatsby" / United Archives / Topfoto / Agencja FORUM

W 2015 roku zagrała drugoplanowe role w trzech dużych produkcjach. Wystąpiła w wyreżyserowanej przez Guya Ritchiego filmowej adaptacji " Kryptonim U.N.C.L.E. " (2015). Zagrała także w adaptacji " Makbeta " australijskiego reżysera Justina Kurzela, a także w biograficznym filmie przygodowym " Everest ", który zarobił na całym świecie 203 miliony dolarów. W międzyczasie grała na deskach teatru.

W 2016 roku Debicki pojawiła się w dwóch serialach. Zagrała główną rolę dr Anny Macy w ośmioczęściowym australijskim serialu telewizyjnym "Incydent w Kettering", który został nakręcony prawie w całości na Tasmanii. Kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć do tej produkcji, Debicki udała się do Szwajcarii, aby rozpocząć zdjęcia do miniserialu telewizyjnego "Nocny recepcjonista".

W kolejnych latach wystąpiła w takich produkcjach jak: " Strażnicy Galaktyki vol. 2 ", " Wdowy ", " Paradoks Cloverfield ", " Obraz pożądania " i " Tenet ".

Zdjęcie Elizabeth Debicki w filmie "Tenet" / Warner Bros / Planet / Agencja FORUM

Elizabeth Debicki jako księżna Diana

W piątym sezonie serialu "The Crown" w księżną Dianę wciela się Elizabeth Debicki. Tym samym zmienia w tej roli Emmę Corrin. Postać księżnej budzi sporo emocji, bowiem ma ona być w centrum wydarzeń nowego sezonu "The Crown".

Aktorka była bardzo poruszona, kiedy okazało się, że została wybrana do roli Lady Di.

"Duch księżnej Diany, jej słowa i działania żyją po dziś dzień w sercach wielu. To prawdziwy przywilej i honor, móc dołączyć do tego mistrzowskiego serialu. Wciągnął mnie bez reszty od pierwszego odcinka" - skomentowała nową rolę Debicki.

Premierom kolejnych sezonów "The Crown" zawsze towarzyszyły kontrowersje. A im bliższe naszym czasom zdarzenia pokazuje serial, tym tych kontrowersji jest więcej. Wraz z pojawieniem się wątku księcia Karola (w piątym sezonie w jego roli występuje Dominic West) i księżnej Diany, rodzina królewska coraz głośniej protestowała, podkreślając, że wydarzenia pokazane w hicie Netfliksa to jedynie wymysł scenarzystów.

Zdjęcie Elizabeth Debicki w "The Crown" / Keith Bernstein / Netflix / materiały prasowe

Teraz, tuż przed premierą piątego sezonu "The Crown", głosów krytyki jest jeszcze więcej. To właśnie w tej serii pokazane zostaną wydarzenia, które doprowadziły do tragicznej śmierci księżnej Diany. Elizabeth Debicki zapewnia jednak, że zrobiono to z wyczuciem i troską o najbliższych księżnej.

"Muszę powiedzieć, że twórca serialu, Peter Morgan, oraz jego ekipa robią wszystko, co w ich mocy, aby naprawdę podejść do tematu z wrażliwością, prawdą i świadomością jego złożoności. Podobnie aktorzy. Ilość przeprowadzonych badań, troski i rozmów, jakie miały miejsce w okresie przygotowawczym, a które z perspektywy widza pewnie nawet nie zostaną zauważone, są po prostu ogromne. Od pierwszego spotkania z Peterem wiedziałam, że wchodzę w przestrzeń, w której wszystko traktowane jest poważnie i z głęboką troską. I takie jest moje doświadczenie z tym serialem" - zapewnia aktorka.

Zdjęcie Elizabeth Debicki w "The Crown" / Netflix / materiały prasowe

"The Crown": Gdzie oglądać piąty sezon?

Piąty sezon "The Crown" jest dostępny na Netfliksie.