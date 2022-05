Elizabeth Banks w filmie "A Mistake"

Elizabeth Banks wcieli się w postać chirurżki, której cała kariera może zostać przekreślona przez jeden błąd. Kobieta, która przez całe lata walczyła z seksizmem panującym w szpitalu, w którym pracuje, nagle musi walczyć o swoją reputację i dobre imię po tym, jak umiera jeden z jej pacjentów.

Scenariusz filmu "A Mistake" powstał na motywach książki nowozelandzkiego pisarza Carla Shukera, a napisała go Christine Jeffs, która zajmie się też reżyserią.

Będzie to powrót po dłuższej przerwie. Swój ostatni film, "I niech wszystko lśni", nakręciła w 2008 roku. Prace na planie tej produkcji rozpoczną się w Nowej Zelandii 15 sierpnia tego roku.

Reklama

"Zawsze chciałem współpracować z Christine. To jedna z najbardziej utalentowanych artystek filmowych pochodzących z Nowej Zelandii. Kiedy przedstawiła mi swoją wizję ekranizacji powieści 'A Mistake', od razu wiedziałem, że będę chciał jej pomóc w przeniesieniu jej na duży ekran" - powiedział producent filmu Matthew Metcalfe z nowozelandzkiej firmy produkcyjnej GFC Films.

"Nasz film to opowieść o naszych czasach. O walce płci i związanej z tym polityki, zysku górującym nad opieką oraz o manipulacji prawdą. Scenariusz Christine jest jednym z najbardziej fascynujących, jakie czytaliśmy od dłuższego czasu. I nie ma nikogo lepszego do przeniesienia go na ekran niż sama Christine" - dodali producenci Alison Thompson i Mark Gooder.

Elizabeth Banks: Czeka na rolę życia 1 / 18 Obchodząca w poniedziałek, 10 lutego, 40. urodziny Elizabeth Banks zadebiutowała na dużym ekranie w niezależnym filmie "Surrender Dorothy" (1998). Kolejne produkcje, w których się pojawiała także miały stosunkowo niski budżet i raczej nie mogły liczyć na wielomilionową widownię. Gdy już udało jej się zagrać u jakiegoś znanego reżysera, to zazwyczaj była to jedynie epizodyczna rólka. Tak jak w "Złap mnie jeśli potrafisz" (2002) Stevena Spielberga, gdzie miała okazję spotkać się na planie z Leonardo DiCaprio. Źródło: materiały prasowe udostępnij