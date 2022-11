Eliza Rycembel miała już za sobą świetny debiut aktorski w filmie "Obietnica" i cieszyła się statusem wschodzącej gwiazdy polskiego kina, gdy zdecydowała się zdawać do warszawskiej Akademii Teatralnej.

- Wydawało mi się, że bez szkoły nie jestem aktorką - powiedziała "Wysokim obcasom".

Odtwórczyni młodej Agnieszki w serialu "Osiecka" ma z czasu studiów wiele fantastycznych wspomnień, ale też parę przykrych doświadczeń...

Eliza Rycembel: Usłyszała, że ładna buzia to za mało, żeby być aktorką

Eliza Rycembel twierdzi, że Akademia Teatralna dała jej bardzo dużo i jest to zasługa cudownych ludzi, którzy uczyli ją aktorstwa.

- Spotkałam w szkole wspaniałych, postępowych pedagogów, jak profesor Maja Komorowska , Maciek Stuhr czy Marcin Perchuć - mówi.

- Ale spotkałam też i takich, którzy byli przemocowi i psychicznie, i fizycznie - dodaje.

Aktorka doskonale pamięta - choć chciałaby zapomnieć - profesorkę, której panicznie się bała...

- Sprawiała, że nie byłam w stanie nic powiedzieć. Byłam zablokowana. Nie byłam w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa - opowiadała w wywiadzie.

Wykładowczyni, której nazwiska Eliza nie chce wymieniać, już na dzień dobry powiedziała jej, że jest niezdolna, a ładna buzia nie wystarczy, żeby zostać aktorką.

- Usłyszałam, że są osoby, które bardziej zasługują na to, żeby studiować w szkole. A już na pewno nie zasłużyłam na to, żeby zagrać przed szkołą. Pamiętam oczy moich kolegów i koleżanek, którzy się temu przysłuchiwali i to uczucie zamykania się w sobie - wyznała niedawno.

Eliza Rycembel: Profesor włożył jej rękę pod bluzkę i masował jej piersi

Słuchanie przez cały pierwszy rok studiów, że nie stara się wystarczająco i zostanie wyrzucona ze szkoły, działało na Elizę Rycembel paraliżująco.

Zdjęcie Eliza Rycembel / Paweł Wodzyński / East News

- O roku selekcyjnym wszyscy wiedzą, ale wydaje mi się, że zamiast nim straszyć, wystarczyłoby zachęcać do pracy - twierdzi dziś.

To, że jedna z profesorek gnębiła ją psychicznie, jest jednak niczym w porównaniu z tym, co zafundował jej inny wykładowca.

- Włożył mi rękę pod bluzkę... Żeby lepiej pokazać, jak robić dobrze masaż - wyznała w rozmowie z Onetem.

Eliza do dziś czuje "tę rękę" na swoich piersiach. Nauczyciel, który ją molestował, nie pracuje już na uczelni.

Zdjęcie Eliza Rycembel / Artur Zawadzki / Reporter

- Wtedy dla mnie to było normalne, wydawało mi się, że na tym polega sztuka. Dlatego bardzo podziwiam pokolenie Z, które tak mocno walczy o swoje granice, o swoją przestrzeń, o szacunek - powiedziała "Wysokim obcasom".