Elisabeth Moss zagra główną rolę w horrorze „Run Rabbit Run”

Wygląda na to, że aktorka, której popularność przyniosła rola w serialu „Mad Men”, zagustowała w horrorach. Początek 2020 roku przyniósł kasowy sukces „Niewidzialnego człowieka”, w którym zagrała rolę główną. Teraz Elisabeth Moss będzie można zobaczyć w kolejnym horrorze. Nosi on tytuł „Run Rabbit Run”.

Elisabeth Moss w filmie "Niewidzialny człowiek" /UIP /materiały prasowe

Określany mianem "horroro-thrillera o duchach" film wyreżyseruje Daina Reid. Ta pochodząca z Australii reżyserka współpracowała już z Moss na planie serialu "Opowieść podręcznej", którego kilka odcinków wyreżyserowała. Scenariusz filmu napisze Hannah Kent.



Elisabeth Moss wcieli się w filmie "Run Rabbit Run" w rolę Sary, lekarki specjalizującej się w sprawach dotyczących płodności. Twardo stąpa po ziemi i wierzy w nierozerwalny łańcuch życia. Rodzisz się, żyjesz, umierasz. Kiedy jednak zachowanie jej młodej córki Mii robi się coraz bardziej dziwne, Sarah będzie musiała zrewidować swoje przekonania i stawić czoła duchom przeszłości.



Kalendarz Elisabeth Moss wypełniony jest wieloma projektami. Oprócz filmu "Run Rabbit Run" zobaczymy ją w najnowszych filmach Wesa Andersona i Taikiego Waititiego. Pierwszy z nich to "The French Dispatch" poświęcony redakcji nietypowej gazety. Z kolei film Waititiego "Next Goal Wins" to fabularna wersja filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem, opowiadającego o piłkarzach narodowej kadry Samoa Amerykańskiego. Po przegranym 31:0 meczu z Australią postanawiają poprawić swoją grę i zatrudniają pochodzącego z Holandii szkoleniowca. W tę rolę wcieli się Michael Fassbender.

Elisabeth Moss: W męskim świecie 1 / 8 Uchodzi za jedną z najważniejszych, najzdolniejszych i najbardziej wpływowych amerykańskich aktorek. Swoją pozycję zawdzięcza rolom bohaterek, które muszą odnaleźć się w świecie kontrolowanym przez mężczyzn - czy to w agencji reklamowej z Ameryki lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku ("Mad Men"), czy dystopii rządzonej przez juntę wojskową ("Opowieści podręcznej"). Niedługo będziemy mogli zobaczyć ją jako żonę gangstera, która przejmuje grupę swojego małżonka, gdy ten idzie do więzienia. Elizabeth Moss ma świetną passę od prawie piętnastu lat. I nie zanosi się, by ta miała się w najbliższym czasie skończyć. Na zdjęciu: Elisabeth Moss w serialu "Opowieść podręcznej" Źródło: East News Autor: Hulu/Courtesy Everett Collection udostępnij

Poprzedni film z Elisabeth Moss w roli głównej, czyli "Niewidzialny człowiek", w miniony weekend drugi raz z rzędu trafił na szczyt amerykańskiego box-office’u. To szesnasty tydzień, w którym film Leigha Whannella można oglądać w ograniczonej dystrybucji kinowej.