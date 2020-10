Elisabeth Moss jako kongresmenka, której karierę zniszczył wyciek nagich zdjęć

Bardzo już zapełniony kalendarz nowych projektów, z jakimi związana jest Elisabeth Moss, powiększył się o kolejny tytuł. Aktorka znana z serialu "Opowieść podręcznej" wcieli się w postać byłej kongresmenki Katie Hill. Zrobiło się o niej głośno w październiku ubiegłego roku, kiedy do sieci wyciekły jej nagie zdjęcia. Zrzekła się wtedy mandatu i zapowiedziała walkę z "pornografią zemsty".

Film oparty zostanie na wydanej w sierpniu książce autorstwa Hill zatytułowanej "She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality" ("Ona powstanie: Jak zostać wojownikiem w bitwie o prawdziwą równość"). Prawa do ekranizacji tej książki nabyło studio Blumhouse TV. Scenariusz napisze Michael Seitzman ("Daleka północ").

W książce Hill wspomina swoje doświadczenia jako młodej kobiety bez żadnego politycznego zaplecza, która mimo to zaskarbiła sobie głosy wyborców i trafiła do Waszyngtonu. Dzięki pewności siebie zdobyła tam politycznych sojuszników, ale i rozwścieczyła wrogów. Hill ukrywała przed światem, że jest ofiarą przemocy domowej, której kulminacją było uwięzienie jej w domu oraz ujawnienie intymnych zdjęć i wyjawienie prywatnych błędów, jakie popełniła. To wszystko doprowadziło do jej spektakularnego upadku.

"Ta skoordynowana kampania prowadzona przez prawicowe media i republikańskich przeciwników jest obrzydliwa i niewybaczalna. Umożliwiają one mojemu mężowi, przez zapewnienie mu medialnej platformy, znęcanie się nade mną. Zostaną oni pociągnięci za to do odpowiedzialności" - zapowiadała Hill w oświadczeniu, informując o zrzeczeniu się mandatu oraz zaprzeczając zarzutom o to, że miała romans z jednym ze swoich współpracowników. Na zdjęciach, jakie ukazały się w mediach widać było m.in. jak naga Katie Hill stoi z fajką do palenia marihuany oraz jak całuje się ze swoją podwładną, Morgan Desjardins. Na brzuchu kongresmenki widoczny był również tatuaż przedstawiający Żelazny Krzyż.

"Napisałam swoją książkę, by spróbować odebrać moją historię tym, którzy przekręcili ją i wykorzystali do swoich celów. Chciałam też podkreślić rolę kobiet, których odwaga dała mi siłę wtedy, gdy była mi najbardziej potrzebna. Mam nadzieję, że razem zainspirujemy inne kobiety. Dziękuję studiu Blumhouse za zapewnienie mi jeszcze większej platformy do opowiedzenia mojej historii. Nigdy bym nawet nie marzyła, że w moją rolę wcieli się Elisabeth Moss" - powiedziała Hill, zapowiadając powstający film.

"Jestem zaszczycona, że będę mogła wcielić się w rolę Katie. Jej siła i praca nad tym, by wzmocnić głosy innych kobiet, niesamowicie mnie inspiruje. Właśnie teraz jest najlepszy czas na to, by pokazać, co przeszła" - wyznała z kolei Elisabeth Moss.

Film o Katie Hill dołącza do innych zapowiedzianych już projektów aktorki, wśród których są seriale "Mrs. March", "Candy" oraz "Shining Girls". Na premierę czekają też dwa filmy z udziałem Moss: "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" oraz "Next Goal Wins".