Elijah Wood: Frodo czarnym charakterem

Powiększa się obsada jednego z najciekawiej zapowiadających się remake'ów, jakie obecnie powstają. Do ogłoszonych wcześniej Petera Dinklage'a, Kevina Bacona, Jacoba Tremblaya i Taylour Paige, których zobaczymy w filmie "Toxic Avenger", dołączyli teraz Elijah Wood i Julia Davis.

Elijah Wood

"Toksyczny mściciel" z 1984 roku to film, który stał się kultowy, chociaż nakręcono go za bardzo małe pieniądze.



Najbardziej znana produkcja równie kultowej wytwórni Troma, specjalizującej się w makabrze, czarnym humorze i nagości opowiada historię Melvina, zakompleksionego sprzątacza w fitness klubie. Kiedy Melvin wpada do beczki z toksyczną substancją, zamienia się w tytułowego mściciela znanego jako Toxie. Zaczyna walczyć nie tylko z niesprawiedliwością, ale i ze swoimi niedawnymi prześladowcami.

Choć Elijah Wood kojarzony jest głównie z rolą Frodo w serii filmów z cyklu "Władca Pierścieni", jego udział w remake'u "Toksycznego mściciela" nie dziwi. Wood zafascynowany jest kultowymi horrorami sprzed lat, czego dowód dał, występując w remake'u innej podobnej produkcji, filmu "Maniak" z 1980 roku. Z kolei wśród wielu filmów, których jest producentem, są takie tytuły jak m.in. "Oślizgły dusiciel", "Mandy" czy "Kolor z przestworzy" - wszystkie utrzymane w stylistyce kina lat 80. ubiegłego wieku.

Nie wiadomo, w jakie role wcielą się Wood i Julia Davis ("Nić widmo", "Na ringu z rodziną"). Portal "Illuminerdi", który jako pierwszy podał informację o udziale Wooda w "Toksycznym mścicielu", informował też, że aktor wcieli się w rolę czarnego charakteru. Ta, jak informował portal "Deadline", przypadła jednak w udziale Kevinowi Baconowi.

"Toksyczny mściciel" z 1984 roku doczekał się trzech kontynuacji, musicalu, animowanego serialu dla dzieci oraz komiksu Marvela. Próby nakręcenia remake'u filmu wyreżyserowanego przez Lloyda Kaufmana i Michaela Herza podejmowane były już wielokrotnie od ponad dziesięciu lat. W końcu wygląda na to, że przedsięwzięcie to się uda, a wyreżyseruje je Macon Blair ("I Don't Feel at Home in This World Anymore.").