Zagraniczne media są zachwycone "Chłopami" . "Reżyserzy DK Welchman i Hugh Welchman stworzyli kolejne naprawdę imponujące dzieło animowane. Dynamiczny, wciągający dramat, który ożywia przyjemności i bóle przeszłości" - czytamy w serwisie Screen Daily.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chłopi" [trailer] materiały prasowe

"Zanimowanie w ten sposób tej 1000-stronicowej powieści to nie tylko adaptacja, to iluminacja. To także historia, która na pozór wydaje się odległa od współczesnego życia, ale opowiada o awansie, wyzwoleniu seksualnym i mizoginii wyrażającej się poprzez publiczne zawstydzenie - gdzie sztetl spotyka się z mediami społecznościowymi" - pochwał nie szczędzi też portal IndieWire.

Reklama

"Oszałamiający wizualnie. Niezwykła nowość tej techniki i niezaprzeczalnie wyjątkowa strona wizualna tych filmów sprawiają, że są one obowiązkowe do zobaczenia" - zachęca serwis The Playlist.

"Chłopi", podobnie jak 'Twój Vincent' , powstali w technice animacji malarskiej. Jednak oba filmy znacznie się od siebie różnią. "Skala dwóch filmów jest nie do porównania. 'Twój Vincent' to kameralny film, gdzie jest dużo statycznych ujęć, dialogów. 'Chłopi' to prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca, bitwy. To niesamowicie dynamiczne ujęcia, kamera często wędruje za bohaterem, wiele dzieje się w kadrze. Praca nad dwoma filmami oczywiście przynosiła wyzwania, przy 'Twoim Vincencie' tworzyliśmy wiele autorskich rozwiązań, 'Chłopi' stawiają jednak poprzeczkę znacznie wyżej" - wyjaśnia reżyserka DK Welchman .

Kamila Urzędowska jako Jagna: Mieszanka beztroski, seksapilu i zadziorności

Początkowo studio BreakThru Films nakręciło film z aktorami. W "Chłopach" wzięła udział plejada polskich gwiazd, m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Andrzej Konopka, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gulaczyk, Maciej Musiał, Dorota Stalińska, Julia Wieniawa. W głównej roli - Jagny − występuje Kamila Urzędowska .

"Ważne dla nas było, żeby w rolę Jagny wcieliła się nie tylko 'najpiękniejsza dziewczyna w całych Lipcach', ale żeby miała jeszcze mieszankę dziewczęcej beztroski, seksapilu i zadziorności. I to jest to, co zobaczyliśmy w Kamili Urzędowskiej" - wybór wyjaśnia Sean Bobbitt, producent filmu.

"Chłopi": Nowy projekt twórców "Twojego Vincenta" 1 / 6 Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. Źródło: materiały prasowe Autor: Małgorzata Kuźnik / BreakThru Films

Następnie ponad 100 malarzy w czterech studiach w Polsce, na Litwie, w Ukrainie i Serbii malowało olejne obrazy na płótnie, które stały się klatkami kluczowymi w filmie. Artyści do tej pory poświęcili ponad 200 000 godzin pracy. Do malowania wykorzystano farby marki Cobra firmy Royal Talens. Farby te są rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu są znacznie bardziej ekologiczne i zdrowsze dla malarzy. Animatorzy uzupełniali ujęcia namalowane przez malarzy, by całość filmu była płynna i przyjemna dla oka.

"Chłopi" powalczą o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pokaz galowy odbędzie się 19 września.

Na kinowe ekrany film trafi 13 października.