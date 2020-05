Ekologiczny horror? Jamie Lee Curtis zadebiutuje jako reżyserka

Jamie Lee Curtis jakiś czas temu założyła wytwórnię filmową Comet Pictures. Teraz firma ta podpisała trzyletnią umowę z wytwórnią Blumhouse na produkcję filmów kinowych i seriali telewizyjnych. Jak poinformował serwis „Deadline”, pierwszym filmem, jaki powstanie w ramach tej umowy, będzie ekologiczny thriller „Mother Nature”.

Jamie Lee Curtis w filmie "Halloween" /materiały prasowe

"Mother Nature" będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim dwukrotnej zdobywczyni Złotego Globu. Nie będzie to jednak pierwszy raz, gdy Jamie Lee Curtis stanie za kamerą. Aktorka w przeszłości wyreżyserowała dwa odcinki seriali "Anything But Love" oraz "Królowe krzyku". Curtis wspólnie z Russellem Goldmanem napisze również scenariusz do tego filmu, który jest określany mianem eko-horroru. Jego tematem mają być zmiany klimatyczne.



"Mam 61 lat, a moje motto brzmi: 'Jeśli nie teraz, to kiedy, jeśli nie ja, to kto?' Jestem podekscytowana tym, że znalazłam miejsce do zgłębiania pomysłów moich i innych. Jason Blum i jego ekipa sprawili, że poczułam się mile widziana. Comet Pictures jest gotowe do przenoszenia kolejnych opowieści na ekran" - powiedziała Jamie Lee Curtis. Właściciel studia Blumhouse odwdzięczył jej się za te miłe słowa. "Jamie to prawdziwa siła natury i stanowiła świetną partnerkę podczas kręcenia "Halloween". To dla nas zaszczyt, a zarazem trafna decyzja, że z nami nakręci swój pierwszy film jako reżyser" - komplementował Blum.



Wytwórnia Blumhouse wyprodukowała horror "Halloween" z 2018 roku, który stanowił bezpośrednią kontynuację kultowego filmu Johna Carpentera. Curtis zagrała w nim w roli głównej, była również jedną z producentek filmu. Wyreżyserowany przez Davida Gordona Greena film okazał się kasowym sukcesem. Zanotował najlepsze kinowe otwarcie dla horroru z kobietą w roli głównej, jak również filmu z kobietą po 55 roku życia. W najbliższym czasie do kin trafią jego kontynuacje, filmy "Halloween Kills" i "Halloween Ends".



Innym filmem, w którym zobaczymy Jamie Lee Curtis, będzie wyprodukowany dla stacji Lifetime film "We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story". Aktorka nie tylko w nim wystąpi, ale również wyreżyseruje go i wyprodukuje. Oparty zostanie na motywach pamiętników Sary Cunningham, katoliczki, która opisała proces akceptacji swojego syna geja.