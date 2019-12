"Ekologiczni hipokryci". Na celowniku gazet Javier Bardem i Penelope Cruz

1 / 10

Javier Bardem, Penelope Cruz i pozostali członkowie obsady filmu "Szynka, szynka" Bardem przyszedł na świat 1 marca 1965 roku. Niedługo po urodzeniu jego rodzice rozeszli się. Przyszły zdobywca Oscara był wychowywany przez samotną matkę. Pilar Bardem, popularna w Hiszpanii aktorka telewizyjna i działaczka polityczna, zaszczepiła w nim miłość do filmu. Dzieciństwo upłynęło mu na planie zdjęciowym oraz w salach kinowych. Początkowo chciał zostać malarzem. Jednak szło mu tak źle, że szybko poszedł w ślady matki. Pierwsze kroki w aktorstwie nie należały do najprostszych. Bardem występował głównie w telewizyjnych serialach, których poziom zmusił go do przemyślenia obranej drogi życiowej. W dodatku towarzyszyły mu wtedy problemy finansowe. W akcie desperacji spróbował swych sił w roli striptizera. Nowe zajęcie porzucił po zaledwie jednym dniu.