Ekolodzy domagają się przeprosin od Michaela Moore’a

Michael Moore to jeden z największych prowokatorów w amerykańskim przemyśle filmowym. Nagrodzony Oscarem za „Zabawy z bronią” reżyser po raz kolejny spotkał z krytyką. Wszystko za sprawą wyprodukowanego przez niego filmu dokumentalnego „Planet of the Humans”, którego twórcy podważają starania obrońców przyrody i krytykują ekologiczne sposoby pozyskiwania energii.

Michael Moore /Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Wyreżyserowany przez Jeffa Gibbsa dokument "Planet of the Humans" można oglądać za darmo na serwisie Youtube. Wrzucony tam przed tygodniem doczekał się już prawie sześć milionów wyświetleń. Jego treść wzburzyła ekologów i specjalistów od pozyskiwania energii odnawialnej, którzy domagają się przeprosin od producenta filmu, Michaela Moore’a.

Wideo Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs

W trwającym 102 minuty filmie jego twórcy starają się przekonać widzów, że energia odnawialna jest tak samo zła dla środowiska jak paliwa kopalne. Najsłynniejszym ekologom zarzucają uleganie wpływowi kapitalizmu i zarabianie na modzie na ekologię, a za największego wroga planety uważają stale rosnącą liczbę ludzi zamieszkujących Ziemię.



Jedną z najgłośniejszych przeciwniczek filmu wyprodukowanego przez Moore’a jest kanadyjska aktywistka i dziennikarka Naomi Klein. "To niewiarygodne, jak wiele złego wyrządził ten film akurat w momencie, w którym wielu ludzi gotowych jest na zmianę swojego myślenia. Konstruktywna krytyka ekologicznego stylu życia jest potrzebna, ale ten film nią nie jest" - napisała na Twitterze Klein.

Twórcy filmu bronią swojego dzieła. "Przedstawiam prawdę, jakiej nikt inny wam nie powie. Wspieram się w nim opiniami ekspertów, faktami i nauką. Zapraszam wszystkich do naprawiania nie tylko planety, ale przede wszystkim jej mieszkańców, którzy są na dobrej drodze do jej zniszczenia. Przyszłość jest w waszych rękach. Jak można ją naprawić? Wykorzystajcie pandemię, by zmienić wasze przyzwyczajenia. Wspierajcie tych, którzy mają od was mniej. Ubiegajcie się o stanowiska, nawet te najmniejsze. Nie zostawiajcie kraju marginesowi głupków. W moim dokumencie pokazałem kilka sposobów na to, jak powinniśmy dalej żyć" - mówi cytowany na Facebooku przez Michaela Moore’a reżyser Jeff Gibbs