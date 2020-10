Egipski filmowiec Mohamed Diab wyreżyseruje kolejny serial Marvela

Nabierają rozpędu prace nad serialem „Moon Knight”, nową produkcją Marvela. Przed dwoma dniami pojawiły się informacje o tym, że do głównej roli w tym projekcie przymierzany jest Oscar Isaac. Teraz poznaliśmy nazwisko twórcy, który zajmie się jego reżyserią. Będzie to egipski filmowiec Mohamed Diab.

Mohamed Diab /Toni Anne Barson/FilmMagic /Getty Images

Diab debiutował nakręconym w 2010 roku dramatem "678", który miał swoją premierę zaledwie miesiąc przed wybuchem egipskiej rewolucji. Opowiadający o usankcjonowanej przemocy seksualnej wobec kobiet jest wymieniany jako dzieło, które przyczyniło się do wybuchu ww. rewolucji. Trzy lata wcześniej Diab napisał scenariusz filmu "El Gezira" (Wyspa), który został najbardziej dochodowym arabskim filmem wszech czasów. Kolejnym jego dziełem w drodze do Hollywood był poświęcony rewolucji film "Zderzenie", którego akcja w całości rozgrywała się we wnętrzu policyjnej ciężarówki.



Wybór egipskiego reżysera do kolejnej wspólnej produkcji studia Marvela i Disneya nie jest przypadkowy. Tytułowy bohater serialu, Moon Knight, obdarzony jest magicznymi mocami, które mają swoje korzenie w egipskiej mitologii. Dla typowanego do roli głównej Isaaca nie byłoby to pierwsze zetknięcie się z mitami tego kraju. Wcześniej wcielił się już w rolę złego Egipcjanina o imieniu En Sabah Nur w filmie "X-Men: Apocalypse".

Postać Moon Knighta stworzona została w 1975 roku przez Douga Moenscha i Dona Perlina. Jego prawdziwe nazwisko to Marc Spector. Jest on synem żydowskiego rabina, który w trakcie II wojny światowej uciekł z Czechosłowacji do Stanów. Przyszyły Moon Knight dorastał w Chicago, a swoją karierę związał najpierw z wojskiem, potem z CIA, by w końcu zostać najemnikiem. Ranny w trakcie przeprowadzanej w Egipcie misji, został pozostawiony w grobowcu, gdzie duchy obdarzyły go siłą Księżyca dającą mu odporność na śmiertelne rany oraz nadludzką siłę, która budzi się w nim nocami.



Scenariusz serialu "Moon Knight" napisze Jeremy Slater, autor scenariuszy do "Fantastycznej Czwórki", "Notatnika śmierci" oraz seriali "Egzorcysta" i "The Umbrella Academy".