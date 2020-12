Edyta Pazura ujawniła swoją chorobę. Pokazała zdjęcie twarzy

Edyta Pazura już niejednokrotnie udowadniała, że nie ma dla niej tematów tabu. Tym razem żona Cezarego Pazury opowiedziała o swoich wieloletnich zmaganiach z chorobą Hashimoto. Na zdjęciu zobaczyliśmy, jak wygląda bez makijażu.

Edyta Pazura przyznała się do choroby /Jarosław Antoniak /MWMedia

Edyta Pazura od 11 lat jest w związku małżeńskim z jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce - Cezarym Pazurą. Kobieta świetnie radzi sobie nie tylko w roli agentki swojego męża, ale także celebrytki, może się bowiem pochwalić niemal 200 tysiącami obserwujących na Instagramie.



Edyta Pazura jest znana z tego, że nie unika trudnych tematów, tym razem opowiedziała o swojej chorobie.

W swoim najnowszym poście na Instagramie celebrytka pokazała swoje zdjęcie bez makijażu. Uwagę mogły zwrócić przebarwienia widoczne na jej cerze. W opisie poznaliśmy ich przyczynę.

Edyta Pazura zdradziła, że od kilkunastu lat choruje na Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Najczęstszymi objawami tej uciążliwej choroby są m.in. swędzenie skóry, trądzik, zmęczenie, czy senność. U Edyty widoczne są szczególnie zmiany skórne występujące na twarzy.

"Powracaja do mnie co roku, nasilaja sie z kazda kolejna ciaza. Przyzwyczaiłam sie. Jakies 18 lat temu miałam tylko spirytus i masc tormentiol ( co to był za smrod) Dzisiaj wiecej mozliwosci i te same problemy. Skoro jednak jestem tu gdzie jestem, to oznacza... ze jednak wcale nie mam problemow" - napisała Edyta Pazura [pisownia oryginalna - red.].

Pod tym szczerym wyznaniem celebrytki pojawiła się cała masa komentarzy. Fani okazali wsparcie dla żony aktora i podzielili się swoimi historiami związanymi z tą, lub podobnymi chorobami. Post spotkał się więc z bardzo pozytywnym odbiorem internautów i z pewnością pomógł osobom, które mają podobne problemy, ale wstydziły się o nich mówić.

"U mnie dokładnie to samo - najgorsze czoło ... trzeba się przyzwyczaić - takie uroki", "Tylko laser i tak co roku. Przynajmniej przez kilka miesięcy w roku jest idealnie...", "Jest Pani piękna, ps. Mi pomógł olejek z nasion marchwi" - czytamy komentarze fanek.

Jeden z komentarzy pod zdjęciem zamieściła także aktorka Anna Dereszowska, która wyznała, że także cierpi walczy z chorobą Hashimoto.

"Też tak mam... i trudno... uściski Edytko!!!" - napisała aktorka.

