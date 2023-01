Edward Norton to kolejna gwiazda, która wystąpiła gościnnie w popularnym programie telewizyjnym "Finding Your Roots". W tej dokumentalnej serii Henry Louis Gates Jr., uznany historyk, krytyk literacki i profesor Uniwersytetu Harvarda przedstawia wyniki badań nad pochodzeniem gwiazd. Rezultaty swojego śledztwa ukazuje on zaproszonym celebrytom w formie "księgi ich życia" zawierającej ustalenia genealogów oraz analizę DNA. Na szklanym ekranie program zadebiutował w marcu 2012 roku.

"Od ponad dekady słynny naukowiec Henry Louis Gates Jr., promuje wiedzę na temat korzeni Ameryki i prowokuje narodową dyskusję o tożsamości. Zawsze robi to z właściwym sobie humorem, mądrością i empatią. Profesor Gates zbadał pochodzenie dziesiątek wpływowych ludzi z różnych środowisk, zabierając przy tym miliony widzów w podróż do odległej przeszłości. W czasie tej podróży ujawnia on niezwykłe powiązania, które tak naprawdę łączą nas wszystkich" - brzmi oficjalny opis dokumentu.