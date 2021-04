Edgar Ramirez jako czarny charakter w ekranizacji "Borderlands"

Ekranizacja popularnej gry wideo "Borderlands" to jeden z najciekawszych obecnie realizowanych projektów. Zdjęcia do tego filmu w reżyserii Eliego Rotha rozpoczęły się na Węgrzech na początku kwietnia tego roku. Do gwiazdorskiej obsady "Borderlands" dołączył właśnie Edgar Ramirez ("Na fali", "Od nowa"), który wcieli się w głównego złoczyńcę.

Ramirez wcieli się w filmie "Borderlands" w Atlasa, złoczyńcę, który jest opisywany jako tytan biznesu, producent broni i najpotężniejsza osoba w całym uniwersum. Informacja o tym, że Ramirez dołącza do obsady tej produkcji nie jest jedyną nowością, jaka została podana przez produkujące film studio Lionsgate. Po raz pierwszy opublikowano też oficjalny opis fabuły filmu reżyserowanego przez Eliego Rotha.



Lilith (w tej roli Cate Blanchett) to niesławna banitka z tajemniczą przeszłością, która niechętnie powraca na swoją rodzinną planetę Pandorę, aby odnaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego w tym uniwersum skur..., Atlasa (Ramirez). Lilith formuje swój oddział z niespodziewanych sprzymierzeńców. To szukający odkupienia elitarny najemnik Roland (Hart), dzika nastolatka specjalizująca się w wyburzeniach Tiny Tina (Ariana Greenblatt), umięśniony obrońca Tiny, Krieg (Florian Munteanu), nierozsądna pani naukowiec Tannis (Jamie Lee Curtis) oraz przemądrzały robot Claptrap (Jack Black). Ci nierokujący nadziei bohaterowie zmuszeni będą walczyć z kosmicznymi potworami i niebezpiecznymi bandytami, aby odnaleźć i ochronić zaginioną dziewczynkę, która jest w posiadaniu klucza do niewyobrażalnej mocy. Przeznaczenie uniwersum leżeć będzie w ich rękach, ale będą walczyć też o coś więcej - o siebie samych - czytamy w tym oficjalnym opisie fabuły filmu "Borderlands".

"To niewiarygodny zaszczyt pracować z aktorem tej klasy, talentu i charyzmy co Edgar Ramirez. Pojawi się on u boku Cate Blanchett i reszty niewiarygodnej obsady. Atlas ma magnetyczną osobowość, ale i charyzmę oraz urok, pod którymi kryje się niebezpieczeństwo. Jestem fanem Edgara od czasu jego pierwszych dokonań aktorskich i za każdym razem nie przestaje mnie zadziwiać. Chcemy stworzyć coś dzikiego, zabawnego i zupełnie innego od tego, do czego przyzwyczaił nas Edgar" - mówi reżyser filmu "Bordelands" Eli Roth.

"Borderlands" to wydana w 2009 roku gra typu first-person shooter (FPS), czyli tzw. strzelanka pierwszoosobowa. Jej akcja obserwowana jest oczami głównego bohatera. Tym, co wyróżniało "Borderlands" na tle innych tego typu produkcji, była próba połączenia FPS-a z mechanizmami znanymi z gier typu role-playing game (RPG). Trzy gry z serii "Borderlands" (ostatnia wydana we wrześniu zeszłego roku) sprzedały się na całym świecie w ponad 57 milionach kopii. Nieznana jest data premiery filmowej ekranizacji tej gry.