E.T. wraca na Ziemię!

37 lat po premierze filmu "E.T." Stevena Spielberga tytułowy kosmita wrócił na Ziemię. W świątecznej reklamie wyemitowanej przez telewizje Sky spotyka się z dorosłym już Elliottem (w tej roli odtwórca roli chłopca w filmie Spielberga - Henry Thomas).

E.T. wrócił na Ziemię /YouTube

Odpowiedzialna za powstanie 4-minutowego filmu reklamowego Sky Creative Agency współpracowała nad scenariuszem spotu ze Stevenem Spielbergiem. Jak przyznał dyrektor kreatywny agencji Robin Garton, gotowy produkt "to prawdziwy sequel, nie tylko zwykła świąteczna reklama".



Reklama

W krótkim filmie zobaczymy 48-letniego już Elliotta, który wraz z żoną i dwójką dzieci przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, kiedy wizytę składa im niespodziewany gość. W emocjonalnej scenie Elliott przytula przybysza z kosmosu, po czym przedstawia go swojej rodzinie. Zanim E.T opuści Ziemię, spędzi wieczór w domu swego przyjaciela, gdzie zostanie zaznajomiony m.in. z... nowymi technologiami.



W USA reklamówka została zaprezentowana podczas telewizyjnej transmisji Macy's Thanksgiving Day Parade, reklamując platformę streamingową Xfinity.

Zdjęcie E.T. i Elliott: Spotkanie po latach / YouTube

Zrealizowany w 1982 roku przez Stevena Spielberga "E.T." był poruszającą historią wyjątkowej przyjaźni, która rozwija się między Elliottem, samotnym chłopcem żyjącym na jednym z kalifornijskich przedmieść, a mądrym przybyszem z obcej planety, który gubi się na Ziemi. Kiedy Elliott usiłuje pomóc przyjacielowi skontaktować się z jego planetą, obaj muszą unikać naukowców i agentów rządowych za wszelką cenę pragnących wykorzystać przybysza do swoich celów... Wszystko to prowadzi do wspaniałej przygody.

Za stworzenie postaci E.T. odpowiedzialny był włoski projektant Carlo Rambaldi, który wcześniej odpowiadał za postać obcego komunikującego się z granym przez Francoisa Truffauta naukowcem w "Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia".