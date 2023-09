Silva (Pedro Pascal) wyrusza konno przez pustynię w odwiedziny do znajomego szeryfa Jake'a (Ethan Hawke). Dwadzieścia pięć lat wcześniej zarówno szeryf, jak i Silva pracowali razem jako najemnicy. Silva odwiedza go, aby powspominać stare dzieje i tego wieczoru świętują swoje spotkanie.

Po wspólnie spędzonej nocy, Jake zdaje sobie sprawę, że powodem odwiedzin Silvy jednak nie są wspomnienia ich starej znajomości. To zupełnie inny powód, który poznamy w kinach już 17 listopada.

Wideo