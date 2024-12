"Dzisiaj w Betlejem": wyjątkowy film dokumentalny

"Dzisiaj w Betlejem" został stworzony przez Fundację Christian Heritage. To rewolucyjny film dokumentalny wykorzystujący technologię VR 360°. Ta wyjątkowa produkcja przenosi widzów w sam środek Betlejem. Umożliwia spacer po jego historycznych uliczkach, zwiedzanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego oraz odwiedzenie groty, w której, według tradycji, narodził się Jezus.

"'Dzisiaj w Betlejem' to emocjonalna i inspirująca opowieść, idealna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lekka narracja prowadzi widzów przez dobrze znane wigilijne tradycje, a następnie przenosi ich w autentyczne miejsca w Betlejem. To nie tylko duchowa podróż, ale także doskonałe wprowadzenie do katechezy oraz temat do rozmowy o istocie Bożego Narodzenia." - czytamy na stronie Muzeum Św. Jana Pawła II Wielkiego.

Premiera "Dzisiaj w Betlejem" w technologii VR została zaplanowana na 6 grudnia. Seans odbędzie się o godz. 10.30 w Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie. Oprócz projekcji filmu muzeum zaprasza także na odcinki serialu dokumentalnego "The Way", który ukazuje historię Drogi Krzyżowej przez dzieła sztuki.

O Fundacji Christian Heritage

Film "Dzisiaj w Betlejem" to jeden z przykładów działalności Fundacji Christian Heritage, której prezesem jest Sławomir Kaczała. Filmy dokumentalne w technologii VR umożliwiają widzom zanurzenie się w historycznych miejscach o szczególnym znaczeniu religijnym, w tym przypadku Betlejem.

Fundacja na swojej stronie cytuje św. Franciszka z Asyżu. W swojej działalności kieruje się filozofią: "Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego".

Fundacja Christian Heritage promuje i upowszechnia wartości chrześcijańskie oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak wirtualna rzeczywistość (VR), wynosi autentyczność na wyższy poziom. Misją fundacji jest realizacja dwóch celów. Pierwszym z nich jest promowanie wartości chrześcijańskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Drugim celem jest aktywna walka z wykluczeniem cyfrowym, szczególnie wśród grup najbardziej narażonych na to zjawisko.