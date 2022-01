Książka Piotra Krysiaka pt. "Dziewczyny z Dubaju" ukazała się w 2018 roku i wywołała niemałe poruszenie w polskim show-biznesie.

Zanim filmowe "Dziewczyny z Dubaju" trafiły na ekrany kin pod koniec listopada 2021 roku, wokół produkcji pojawiło się sporo kontrowersji. Pierwsze były informacje o konflikcie autora książkowego pierwowzoru, z producentami, Dorotą Rabczewską i jej byłym już mężem, Emilem Stępniem.

W wywiadzie dla "Newsweeka" pisarz zdradził, że ostatecznie zdecydował się rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania warunków współpracy. Wyznał, że rozmowy przed sprzedaniem praw były długie, a jego wgląd do scenariusza utrudniony.

"Zgodnie z umową scenariusz filmu miał stanowić opracowanie książki 'Dziewczyny z Dubaju', a tymczasem z informacji przekazywanych przez producenta do mediów wynika, że książka jest tylko inspiracją dla filmu. Wbrew zapisom umowy producent nawet nie konsultował tego z autorem" - przekazał wtedy prawnik autora.



Polski box office 2021 należał właśnie do "Dziewczyn z Dubaju". Jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji minionego roku okazała się wielkim sukcesem frekwencyjnym. Film już w weekend premiery osiągnął wynik niemalże 280 tysięcy sprzedanych biletów, notując najlepsze otwarcie roku. Niewiele ponad miesiąc po premierze filmu, w kinach widziało go ponad milion widzów.



"Dziewczyny z Dubaju" - będzie kontynuacja książki i filmu

Autor książki poinformował, że zarówno książka, jak i film doczekają się kontynuacji.



Książkę już kończę pisać i chciałbym, żeby ukazała się wczesną wiosną br. Premiera planowana jest na 15 maja na Targach Książki.Opisuję w niej nowe przypadki dziewczyn, bo oczywiście proceder, którym zająłem się w części pierwszej, nie zniknął, zmieniły się tylko sex-menadżerki. Ich role przejął w dużej mierze Instagram powiedział dziennikarz w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl

Po publikacji książki autor chciałby na jej podstawie stworzyć kontynuację kinowego hitu.



To byłaby bardziej moja wersja, niż część pana Emila. Jakkolwiek nie mam pretensji do twórców "jedynki", to jest przecież tak, że trudno znaleźć autora, który byłby zadowolony z filmu, który powstał na podstawie jego książki. podkreślił w rozmowie z portalem.

Krysiak podkreślił ponadto, że chciałby zrobić film oparty na faktach. Zauważył, że za sukcesem pierwszej filmowej odsłony stoi komercjalizacja tej historii.



Jak dołożysz tego komercję czyli pozłacane burgery, w których taplają się piękne polskie modelki z przystojnymi i obrzydliwie bogatymi szejkami, sukces murowany. Problem w tym, że na co dzień "Dziewczyny z Dubaju" spędzały czas z obleśnymi, otyłymi, wąsatymi i brudnymi Januszami lub gwiazdorami z obrzydliwymi fetyszami powiedział Krysiak w rozmowie z portalem.

Wirtualnemedia.pl donoszą, że trwają już prace nad scenariuszem kontynuacji, a Krysiak zamierza zostać współproducentem produkcji. Poinformowano także, że trwają rozmowy z kilkoma platformami streamingowymi w sprawie nakręcenia serialu na bazie książki.