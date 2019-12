"Dziewczyny z Dubaju": Nowy film Marii Sadowskiej

Poznaliśmy kolejny projekt filmowy Marii Sadowskiej. Tym razem wyreżyseruje ona obraz oparty na książce Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju", w której autor zdradził kulisy "afery dubajskiej" z 2015 roku. Korzystając z dokumentacji sądowej, autor opisał w niej życie ekskluzywnych prostytutek wynajmowanych dla bogatych klientów. Film Sadowskiej wyprodukują Doda oraz jej mąż, Emil Stępień.

To bedzie niesamowita podróż zarówno na poziomie artystycznym, jak i zawodowym - mówi o nowym filmie Maria Sadowska /Paweł Wrzecion /MWMedia

O nowym filmie Maria Sadowska poinformowała za pośrednictwem Instagrama. "Kochani, chcę się podzielić z wami wspaniałą wiadomością! Właśnie podpisałam kontrakt na mój kolejny film! Dzięki producentom Emilowi Stępniowi i Dodzie, którzy we mnie uwierzyli i obdarzyli ogromnym zaufaniem, będę mogła wam opowiedzieć niezwykłą historię DZIEWCZYN Z DUBAJU!" - napisała.



"Przy filmie będę współpracować z Mitją Okornem, który jest pomysłodawcą i współautorem doskonałego, zapierającego dech w piersiach scenariusza! Na razie więcej nie mogę wam zdradzić, ale czuję, że będzie to niesamowita podróż zarówno na poziomie artystycznym, jak i zawodowym. To będzie wspaniały rok! Dziękuje wszystkim, dzięki którym stało się to możliwe!" - dodała.



Autor scenariusza, Mitja Okorn, znany był do tej pory z lżejszego repertuaru. To spod jego pióra wyszedł scenariusz "Planety Singli" z 2016 roku, którą również wyreżyserował. Wcześniej, w 2011 roku Okorn nakręcił kasowy przebój świąteczny "Listy do M.".

Książka Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju" wzbudziła duże kontrowersje pomimo tego, że nie znalazły się w niej żadne konkretne nazwiska osób związanych z nielegalnym procederem. Opisane w niej zostały kulisy działalności sutenerek, które werbują piękne dziewczyny, korzystając z własnych znajomości oraz wyszukując je na portalach społecznościowych. Wśród kobiet, które były potem dziewczynami do towarzystwa, wynajmowanymi przez bogatych mężczyzn ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, były celebrytki, modelki i uczestniczki konkursów piękności.

Sadowska, która ma na koncie takie filmy, jak "Dzień kobiet" i "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", nie ujawniła dotąd daty premiery nowej produkcji ani jej obsady.



