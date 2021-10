Doda ponownie odniosła się do kontrowersji związanych z filmem "Dziewczyny z Dubaju". W czasie relacji live na Instagramie, którą określiła mianem konferencji prasowej, w formalnym tonie opowiedziała o tym, jak cała sytuacja wygląda z jej perspektywy.

Ostatnio Doda poinformowała, że wraz z reżyserką Marią Sadowską nie zostały wpuszczone do montażowni, gdzie miły dokonać ostatecznego skrócenia produkcji. - Z biznesowego punktu widzenia film nie może być tak długi - powiedziała.



- Zostało złamane prawo. Nielegalnie nie zostałam wpuszczona. Bezprawnie odebrano mi możliwość do skrócenia materiałów, które należą również do mnie. Jeżeli w następnym terminie będzie to samo, będę zmuszona interweniować z policją i pozwać do sądu firmę[...] - powiedziała piosenkarka i producentka filmu "Dziewczyny z Dubaju".



- Ktoś w tym sporze musi być mądrzejszy - podkreśliła Doda, zapewniając, że m.in. dla dobra osób pracujących przy filmie nie zamierza blokować jego dystrybucji. Jednak dodała, że nie dopuści do tego, żeby "takie animozje" zaszkodziły filmowi.



"Dziewczyny z Dubaju" - kontrowersje wokół filmu

"Dziewczyny z Dubaju" należą do najbardziej dyskutowanych projektów ostatnich lat, a film nie doczekał się jeszcze nawet premiery. Doda wraz z Emilem Stępniem przez dwa lata jako producenci zajmowali się produkcją filmu. W międzyczasie rozpadło się ich małżeństwo, jednak miało to nie wpłynąć na ich życia zawodowe.

Inne zdanie na ten temat ma Emil Stępień, który przesłał oświadczenie do portalu "Plejada". Wyznał w nim, że Maria Sadowska nie podołała filmowi, a Dorota Rabczewska "nie jest tak zdolna".

"Ani Maria Sadowska nie podołała temu filmowi, jak i poprzedniej 'Sztuce kochania o Michalinie Wisłockiej', ani p. Dorota Rabczewska nie jest tak zdolna, jak się próbuje lansować. Przestańcie Państwo ślepo prowadzić się tanim medialnym zagrywkom celebrytów" - brzmiały jego słowa.

Emil wspomniał również, że film "Dziewczyny z Dubaju" jest tak naprawdę skończony: "Film jest już w pełni ukończony i zabezpieczony do dystrybucji polskiej i międzynarodowej. Jestem producentem tego filmu i nie pozwolę, aby w ciszy, bez mojej wiedzy, za moimi plecami - bo tak to wyglądało - ingerować w film".

Doda informuje, że nie ma kontaktu ze Stępniem

Doda podkreśliła, że nie ma kontaktu z byłym partnerem. - Nie mam kontaktu z Emilem od wielu miesięcy, jest nieuchwytny. Nie pojawia się na rozprawach dotyczących naszego rozwodu. Niestety jedyny kontakt, jaki mam to mailowy, w postaci niestety bardzo brzydkich, wręcz zastraszających, maili do mojej mamy. Został już poinformowany przez prawników, że jeżeli będzie się to powtarzać, to zgłosimy sprawę o stalking i znęcanie się psychiczne. W odpowiedzi usłyszałam, że nie ma nic do stracenia - powiedziała Doda w czasie relacji na Instagramie.



- Jeśli chodzi o obrażanie mnie, nie robi to na mnie wrażenia. Nie robi to na mnie wrażenia, ponieważ z jakiegoś powodu uciekłam z domu 2 lata temu i nie mieszkamy ze sobą od wielu miesięcy. Tak jak powiedziałam na samym początku, nie będę w to mieszać prywatnych spraw, ani moich rozwodowych, będę mówić tylko i wyłącznie o moich biznesowych sprawach - podkreśliła.



- Emil potrafił uśmiechnięty przyjść na plan i do ucha mi powiedzieć: "jesteś piątym kołem u wozu", "nikt ciebie tutaj nie chce i nikt cię nie lubi", "jesteś nikim beze mnie", "jesteś tutaj tylko dzięki mnie", "nie zasłużyłaś, ale masz", "nie jesteś godna, ale masz" - dodała. Producentka filmu podkreśliła także, że zachowanie to mocno odbiło się na jej zdrowiu psychicznym, czego Emil Stępień ma być w pełni świadomy.



