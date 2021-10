"Dziewczynka z balonikiem": Rekordowa kwota za zniszczony obraz Banksy'ego

"Banksy, obraz, niszczarka, dziewczynka z balonikiem" - to najczęściej wyszukiwane frazy w kontekście popularnego artysty przez korzystających z wyszukiwarki Google. Co się stało, że właśnie teraz pojawiło się takie zainteresowanie Banksym?



"Dziewczynka z balonikiem" Banksy'ego sprzedana za rekordową wkotę

Podczas czwartkowej aukcji w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's słynna pocięta praca Banksy'ego została sprzedana za rekordową kwotę.



"Love is in the Bin" to dzieło, które pierwotnie nazywało się "Girl with Balloon". Chodzi tu o obraz, na którym artysta odwzorował jeden ze swoich najpopularniejszych murali, czyli dziewczynkę wypuszczającą z dłoni balonik w kształcie serca. Trzy lata temu obraz "Girl with Balloon" został sprzedany w Sotheby's za 1,1 mln funtów. Jednak artysta potajemnie zainstalował w jego ramie zdalnie sterowaną niszczarkę, która uruchomiła się tuż po zakończeniu licytacji. Miała pociąć płótno, ale zacięła się w połowie procesu.



W efekcie ocalał rysunek balonika. Dolna część także się zachowała - tyle że w formie luźno zwisających z ramy pasków płótna, jak po użyciu niszczarki do dokumentów. Nabywca dzieła stwierdził, że w ten sposób powstało nowe dzieło sztuki i teraz, po trzech latach, wystawił je na sprzedaż. Eksperci Sotheby's oszacowali, że pocięty w połowie obraz, nazwany teraz "Love is in the Bin", wart jest ok. 4-6 mln funtów. Ostatecznie po zaciętej licytacji nowy nabywca zapłacił za nie aż 18,58 mln funtów (łącznie z prowizją).

Dotychczas najdrożej sprzedanym dziełem Banksy'ego był obraz "Game Changer", przedstawiający chłopca bawiącego się figurką pielęgniarki-superbohaterki. Za tę pracę w marcu tego roku zapłacono 16 milionów 758 tysięcy funtów, czyli nieco ponad 90 mln zł.



Zdjęcie Mural Banksy'ego w Bristolu / GEOFF CADDICK / AFP

"Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa"

Na platformach streemingowych można oglądać film dokumentalny "Banksy: Sztuka wyjęta spod prawa". To opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców street artu, którego zaangażowana politycznie sztuka oraz liczne prowokacje oburzały establishment przez ponad dwie dekady.

Dokument prezentuje wywiady z Banksym i opowiada o tym, jak wyjęty spod prawa artysta stworzył rewolucyjny ruch i imperium o wartości wielu milionów dolarów, podczas gdy jego tożsamość pozostała kompletną tajemnicą. Wyreżyserowany przez Elio Espanę ("Hamilton: One Shot to Broadway") portret kontrowersyjnego artysty, którego działania od blisko dwóch dekad nie schodzą z pierwszych stron gazet.

W 2010 roku Banksy zrealizował film "Wyjście przez sklep z pamiątkami". Bohaterem amerykańsko-brytyjskiej komedii dokumentalnej jest Thierry Guetta, ekscentryczny właściciel butiku z vintage'ową odzieżą w Los Angeles. Ten filmowiec-amator obsesyjnie i za wszelką cenę pragnie odnaleźć i zaprzyjaźnić się z Banksym.

Produkcja odsłania słabości kultury street artu, do powstania których wydatnie przyczynił się sam Banksy. Film wyśmiewa zarówno jego naśladowców, jak i kolekcjonerów bez wyobraźni, dla których liczą się głównie drogie grafiki drukowane w limitowanych seriach. Film Banksy'ego to zabawna historia z morałem na temat rynku sztuki.