" Dziennik Bridget Jones ", oparty na powieści o tym samym tytule, zadebiutował w kinach w 2001 roku i stał się światowym fenomenem. Film z Renée Zellweger w roli głównej przedstawia losy 32-letniej brytyjskiej singielki, która nie może znaleźć prawdziwej miłości. Wkrótce na jej drodze staje dwóch przystojnych mężczyzn: szef Daniel Cleaver (Hugh Grant) oraz prawnik Mark Darcy ( Colin Firth ).



Film zarobił na całym świecie ponad 280 milionów dolarów i został ciepło przyjęty przez widzów i recenzentów. Krytycy chwalili tytułową kreację, stworzoną przez Zellweger, która przyniosła jej nominację do Oscara dla najlepszej aktorki. Powstały jeszcze dwie części kultowego filmu: "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004) i "Bridget Jones 3" (2016).

"Dziennik Bridget Jones": Powstanie czwarta część

Ponad 20 lat po premierze pierwszej części Renée Zellweger powróci do roli Bridget Jones w czwartej odsłonie przygód i miłosnych zawirowań bohaterki. Spekuluje się, że u jej boku ponownie zobaczymy Hugh Granta i Colina Firtha.

Informator magazynu Mail on Sunday donosi, że "Bridget wróciła i wkrótce przejmie Londyn. Trwają już prace nad zdjęciami i przygotowania do preprodukcji". Do tej pory nie potwierdzono, czy film powstanie, lecz wygląda na to, że fani mogą spodziewać się nowej odsłony.

"Renée jest podekscytowana przywróceniem Bridget. Bardzo uwielbia tę postać. Mówi się, że tej wiosny gorączka Bridget Jones opanuje Londyn" - czytamy.

Brytyjskie media donoszą, że prace nad czwartą częścią "Dziennika Bridget Jones" mają rozpocząć się w maju.