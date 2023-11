Dzień Kina Polskiego 11 listopada w kinach studyjnych w całej Polsce

Dzień Kina Polskiego: Co w programie?

Dzień Kina Polskiego to ważne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym kin studyjnych, które poświęcone jest promocji i upowszechnianiu polskiej kinematografii. To okazja do zaprezentowania zarówno najnowszych produkcji filmowych, jak też przypomnienie klasyki.

11 listopada widzowie będą mogli obejrzeć takie filmy, jak przedwojenną komedię "Ada to nie wypada", kultową "Hydrozagadkę" z czasów PRL-u czy tegorocznego kandydata do Oscara, film "Chłopi" .

W repertuarze Dnia Kina Polskiego 11 listopada znajdą się również m.in.:

"Dziewczyńskie historie", "Figurant", "Imago", "Różyczka 2", "Strzępy", "Święto ognia", "Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!", "O psie, który jeździł koleją", "Teściowie 2", "Ultima Thule", "Zielona granica", "Lęk", "Raport Pileckiego", "Uwierz w Mikołaja", "Kajtek Czarodziej", "Zimna wojna", "Polowanie", "Na zawsze Melomani", "W nich cała nadzieja", "Zielona granica".

Szczegółowy repertuar można znaleźć na stronie każdego kina studyjnego. Sprawdź repertuar kin!

