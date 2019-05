"Dzień czekolady": Metamorfoza Magdaleny Cieleckiej

Już 31 maja na ekrany polskich kin wejdzie film familijny "Dzień czekolady". Nagrodzony w Cannes scenariusz do tego obrazu, tak bardzo zaciekawił Magdalenę Cielecką, że zgodziła się na odważną metamorfozę, wcielając się w postać mężczyzny. Co takiego spodobało jej się w tym projekcie?

Magdalena Cielecka w scenie z "Dnia czekolady" /Katarzyna Ładczuk /materiały dystrybutora

"Dzień czekolady to kino wartości. Z tego właśnie powodu, oczywiście poza faktem, że miałam możliwość zagrania mężczyzny, zdecydowałam się na udział w tym projekcie. Film w sposób subtelny mówi o sprawach ważnych, a także oswaja ze stratą i pokazuje, jak radzić sobie z życiowymi problemami. Dzień czekolady traktuje o zaniedbanej sferze relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Dotyka tematów, do których dorośli nie dopuszczają dzieci, a przecież one także je przeżywają" - tak o filmie mówi aktorka.

Historia Moniki i Dawida, którzy odnajdują w domu przejście do magicznej krainy, zafascynowała nie tylko Magdalenę Cielecką. Oprócz niej, w filmie wzięli udział również inni znakomici aktorzy m.in. Dawid Ogrodnik, Tomasz Kot, Katarzyna Kwiatkowska, Marek Bukowski i Katarzyna Zawadzka.

Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka rodzinna uznała, że "Dzień czekolady to najmądrzejszy film, jaki można pokazać swojemu dziecku w tym roku".

"Dzień czekolady uświadamia nam, że wyobraźnia jest terapeutycznym pomostem między światem dzieci, a światem dorosłych. To ona pomaga wyzłościć złość i wypłakać smutek, odnaleźć poczucie bezpieczeństwa i radość po stracie. Dzięki wyobraźni można przepracować najtrudniejsze emocje i doświadczenia" - dodaje psycholog.

Obraz zdążyli już pokochać nauczyciele, którzy uhonorowali go Nagrodą Nauczycieli podczas 36. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! To jednak nie jedyne wyróżnienie, którą otrzymał "Dzień czekolady". Podczas 22. Międzynarodowego Festiwalu Kina Dziecięcego w Montrealu film zdobył nagrodę "Inis" za innowację oraz oryginalność.

"Dzień czekolady" to adaptacja nagradzanej i wpisanej na Złotą Listę Fundacji "ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom" książki Anny Onichmowskiej pod tym samym tytułem. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zdecydował się objąć honorowym patronatem przedpremierę i premierę filmu.

"Dzień czekolady" to zachwycająca ekranizacja pełnej magii książki, która opowiada o przygodach Moniki i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy nie tylko przyjaźń, ale też wspólny sekret. Odkryją świat, w którym żyją zjadacze poniedziałków, wtorków i kolejnych dni tygodnia. Czy uda im się spełnić marzenie i cofnąć czas? Poznaj z nimi tajemnicę starego zegara i obudź szalonego Skoczka Czasu, który za pomoc zażąda zapłaty w czekoladzie. Może dowiesz się również, kim tak naprawdę jest tajemnicza kotka, którą przygarnął Dawid i dlaczego Monika chodzi w hawajskiej spódniczce hula.