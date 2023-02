Opowiadania, które znalazły się w napisanej przez Stephena Kinga i wydanej w 1978 roku antologii zatytułowanej "Nocna zmiana", to materiał źródłowy, po który bardzo chętnie sięgają filmowcy. Właśnie tam znalazło się opublikowane pierwotnie na łamach magazynu "Penthouse" opowiadanie "Dzieci kukurydzy".

Przeniesione na ekran w 1984 roku doczekało się kilku kontynuacji oraz telewizyjnego remake’u. 3 marca 2023 roku na ekrany kin trafi kolejny remake tego opowiadania, a zarazem jedenasty film serii ekranizacji.

"Children of the Corn": O czym będzie film?

Opętana przez ducha na umierającym polu kukurydzy dwunastoletnia dziewczynka z niewielkiego miasteczka w Nebrasce rekrutuje grupę rówieśników do rozpoczęcia krwawego szaleństwa i zabicia wszystkich dorosłych oraz każdego, kto się jej sprzeciwia. Jedyną nadzieją na przetrwanie miasteczka jest bystry licealista, który nie zgadza się na realizację tego planu – czytamy w oficjalnym opisie filmu "Children of the Corn".

Wyreżyserowany i napisany przez Kurta Wimmera (" Equilibrium ") film długo czekał na premierę. Był gotowy już w 2020 roku, a zdjęcia do niego realizowane były w ścisłym rygorze sanitarnym w trakcie szczytu pandemii COVID-19. W rolach głównych wystąpili w nim Elena Kampouris, Kate Moyer, Callan Mulvey oraz Bruce Spence. Finalnie obraz już 21 marca tego roku trafi na platformę streamingową Shudder.

"Children of the Corn" nie jest jedynym filmem, który niedługo trafi do widzów, a który powstał na podstawie opowiadania Stephena Kinga z tomu "Nocna zmiana". Innym z nich będzie wyreżyserowany przez Scotta Becka i Bryana Woodsa film "Boogeyman" na podstawie opowiadania "Czarny lud". Opowiada on historię nastolatki i jej małego braciszka, którzy próbują odnaleźć się w świecie po śmierci matki, gdy na ich drodze staje nowe zagrożenie – złowroga siła, która wybrała sobie je na swoje ofiary.