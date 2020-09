Dziadek ukochanej Brada Pitta grał w Piaście Gliwice, jej babcia mieszka na Śląsku

W ostatnich tygodniach Nicole Poturalski, niemiecka modelka polskiego pochodzenia, stała się jedną z najbardziej intrygujących postaci światowego show-biznesu. A to dlatego, że jest nową dziewczyną Brada Pitta. PAP Life dotarł do nowych informacji na temat jej polskiej rodziny. Dziadek Nicole ze strony matki, Janusz Kulczycki, był piłkarzem i grał w klubie z Gliwic, a jej babcia Barbara do dziś mieszka w tym mieście.

O 27-letniej Nicole Poturalski stało się głośno pod koniec sierpnia, gdy media wytropiły, że Brad Pitt spędza z nią wakacje na południu Francji. Aktor i modelka byli widziani razem już wcześniej - na koncercie Kanye Westa w listopadzie 2019 roku w Los Angeles.



Do tej pory o Poturalski wiadomo było tyle, że pierwsze lata życia spędziła w Warszawie, a później przeprowadziła się rodzicami do górniczego miasta Bergmaken niedaleko Dusseldorfu. Gdy jej rodzice - Agnieszka i Janusz, rozwiedli się, Nicole wraz z mamą i siostrą żyła w niewielkim mieszkaniu i z trudem udawało im się wiązać koniec z końcem. Dziś Nicole jest odnoszącą sukcesy modelką. Pracowała na wybiegach Nowego Jorku, Paryża i Mediolanu. Gościła na okładach "Elle", "Cosmopolitana" i "Marie Claire".



Chociaż randkuje z hollywoodzkim gwiazdorem, to jest mężatką. Jej mąż to 68-letni Roland Mary, właściciel berlińskiej restauracji "Borchardt". Nicole poznała go, gdy w wieku 19 lat przeniosła się do stolicy Niemiec. To właśnie Mary jest ojcem jej syna, 7-letniego Emila.



Teraz udało nam się ustalił nowe fakty na temat polskiej rodziny modelki. Znaną postacią na Śląsku był dziadek Nicole ze strony matki Janusz Kulczycki. Od 1971 do 1975 roku był piłkarzem Piasta Gliwice, wówczas drugoligowej drużyny. "Kulka", jak go nazywano, występował na pozycji napastnika, w barwach Piasta rozegrał 32 mecze. Po zakończeniu kariery sportowej pracował w gliwickich zakładach zbrojeniowych Bumar Łabędy. Zginął w wypadku, do którego doszło w fabryce na początku lat 90.



Jego żona Barbara, czyli babcia Nicole, wciąż mieszka w Gliwicach. Po śmierci Janusza wyszła ponownie za mąż. W Gliwicach mieszka również ciotka Nicole (siostra jej matki), Anna. Matka modelki, Agnieszka Poturalska, żyje w Niemczech.