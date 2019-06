Dwayne Johnson zostanie w końcu komiksowym antybohaterem

Popularny aktor i były zapaśnik Dwayne Johnson jest od kilku lat związany z postacią Black Adama. To antybohater z uniwersum DC Comics i główny antagonista Shazama. Wygląda na to, że fani w końcu zobaczą Johnsona w tej roli na dużym ekranie.

W kwietniu 2019 roku do kin wszedł "Shazam!". Początkowo planowano, że Black Adam będzie w nim głównym przeciwnikiem herosa.

Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu - Johnson był jednym z producentów wykonawczych filmu, a sylwetka Black Adama o rysach aktora pojawia się na ekranie dosłownie na kilka sekund.

W międzyczasie Warner Bros. zmienił swoje podejście do adaptacji komiksów i zamiast na budowie uniwersum zamierza skupić się na pojedynczych filmach. Jednym z nich ma być właśnie "Black Adam".



Projekt jest bliski znalezienia reżysera. Ma nim zostać Jaume Collet-Serra. Podobno wskazał go sam Johnson, który pracował z nim nad widowiskiem Disney'a "Jungle Cruise".



Aktor miał być pod wrażeniem zarządzania Colleta-Serry nad tak dużym projektem oraz łatwości, z jaką przeniósł materiał na ekran.



Po sukcesie "Shazama!" film ma być priorytetem dla wytwórni. Póki co nie wiadomo, kiedy "Black Adam" wejdzie do kin.