Dwayne Johnson i Oprah Winfrey: 10 mln dolarów na wsparcie mieszkańców Maui

Dwayne Johnson wychowywał się na Hawajach, a Oprah Winfrey ma tam swoją posiadłość. Nie dziwi więc, że właśnie te gwiazdy przodowali w pomaganiu mieszkańcom wyspy Maui, przez którą niedawno przeszły ogromne pożary. Winfrey i Johnson postanowili połączyć siły, zakładając fundację People's Fund of Maui. Na początkową działalność tej organizacji przeznaczyli z własnej kieszeni 10 mln dolarów.



Winfrey i Johnson współpracowali z radą doradczą złożoną z szanowanych przedstawicieli społeczności lokalnej, by uzgodnić, w jaki sposób najlepiej mogliby pomóc. Wspólnie ustalili, że każda osoba dorosła mieszkająca w dotkniętych przez pożary miastach Lahaina i Kula lub stamtąd przesiedlona będzie uprawniona do otrzymywania miesięcznej zapomogi w wysokości 1200 dolarów od organizacji People's Fund of Maui. Osoby, które dostaną tę pomoc, same będą mogły zadecydować, na co przeznaczą te środki.

"Naszym celem jest przekazywać regularnie ludziom pieniądze przez następne co najmniej sześć miesięcy" - powiedziała Winfrey w nagraniu udostępnionym w social mediach, w którym wystąpiła wspólnie z Johnsonem.