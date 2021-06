Dwayne Johnson w bożonarodzeniowej komedii

Niedawno wziął udział w najdroższej produkcji w historii Netfliksa, czyli filmie "Red Notice", a teraz rozpocznie współpracę z inną platformą streamingową. Tym razem będzie to Amazon Prime, która realizuje bożonarodzeniową komedię sensacyjną zatytułowaną "Red One". Dwayne Johnson na pewno dobrze odnajdzie się w tym filmie, bo jego scenariusz napisze Chris Morgan, scenarzysta "Szybkich i wściekłych".

Dwayne Johnson /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

Zaangażowanie w produkcję filmu "Red One" to wyraźny znak, że należąca do Amazonu platforma streamingowa modyfikuje swoją strategię. Do tej pory skupiała się na filmach z nadziejami na ważne nagrody, takimi jak m.in. "Manchester by the Sea". Teraz w ofercie firmy pojawi się więcej kina rozrywkowego, co zresztą już stało się faktem. Tylko w tym roku na Amazon Prime pojawiły się m.in. "Kolejny film o Boracie"



Pomysł, na podstawie którego Chris Morgan napisze scenariusz filmu "Red One", został wymyślony przez producenta Hirama Garcię ("Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", "Jumanji: Następny poziom"). Dokładne szczegóły fabuły tego filmu nie są znane, ale określany jest on mianem przygodowej komedii, której akcja rozgrywać się będzie na całym świecie. Oczekiwania wobec tej produkcji są spore. Ma ona otworzyć nie tylko drogę do kolejnych filmów tego świątecznego uniwersum, ale i wykroczyć poza ekran w postaci adaptacji na inne media, a przede wszystkim z myślą o gadżetach i zabawkach.

"To ekscytujący projekt. Rozpoczynamy współpracę z Amazon Studios, które charakteryzuje się innowacją, odrobiną pionierstwa oraz dużą ilością pozytywnej energii i pasji. Jestem pod wrażeniem wizji i ambicji szefowej Amazon Studios, Jen Salke i jej zespołu, która chce stworzyć ogromne, zabawne i unikalne świąteczne uniwersum skupione wokół filmu 'Red One'. Cieszyć się nim będą rodziny na całym świecie" - powiedział zachwycony Dwayne Johnson w rozmowie z portalem "Variety".

Zdjęcia do filmu "Red One" mają rozpocząć się w przyszłym roku. Jego premiera planowana jest jednak dopiero na grudzień 2023 roku. Nieznane jest jeszcze nazwisko reżysera, który podejmie się realizacji tej produkcji, ale oczekiwania wobec niego będą spore. "To dla mnie niewiarygodnie ważna opowieść, którą chciałem opowiedzieć od lat. Epicka, trzymająca na krawędzi fotela, przygoda świąteczna czerpać będzie garściami ze świątecznej mitologii, stawiając ją na głowie" - wyznał Garcia.