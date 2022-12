"Skontaktowaliśmy się z Jamesem Gunnem i Black Adam nie znajdzie się w pierwszym rozdziale ich opowieści. Jednocześnie DC i Seven Bucks zgodziło się na poszukiwanie najbardziej wartościowych sposobów na wykorzystanie Black Adama w przyszłości. James i ja znamy się od lat i zawsze kibicowaliśmy sobie nawzajem. Teraz jest tak samo. Zawsze będę kibicował DC i Marvelowi, żeby zwyciężyli" - poinformował Dwayne Johnson w swoich mediach społecznościowych. Wspomniana Seven Bucks to firma produkcyjna, której jest współzałożycielem.

Do oświadczenia Johnsona swój komentarz dołożył też James Gunn. "Kocham The Rocka i zawsze z ekscytacją patrzę na to, co on i Seven Bucks zrobią w następnej kolejności. Nie mogę się doczekać aż wkrótce znów będziemy współpracować" - ogłosił na Twitterze.