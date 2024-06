Otrzymaliśmy zapowiedź nowego filmu bożonarodzeniowego, w którym Dwayne Johnson połączy siły z Chrisem Evansem, by uratować porwanego Świętego Mikołaja. Johnson nie tylko występi w nim w roli głównej, ale także zasiadł na stanowisku producenta.

"Red One": Dwayne Johnson i Chris Evans w filmie świątecznym

O czym opowie fabuła filmu "Red One" ("Czerwona jedynka")? Po tym, jak Święty Mikołaj (J.K. Simmons), kryptonim "Czerwony" (tytułowy "Red One"), zostaje porwany, szef ochrony Bieguna Północnego (Dwayne Johnson) musi połączyć siły z niesławnym łowcą głów (Chris Evans), by go odnaleźć. Wyruszają w pełną akcji wyprawę po całym świeci. Ich celem jest doprowadzenie misji ocalenia Świąt Bożego Narodzenia do szczęśliwego finału.

Oprócz wspomnianych aktorów, w filmie wystąpią także: Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll i Wesley Kimmel. Za reżyserię "Red One" odpowiada Jake Kasdan, scenarzystą jest Chris Morgan.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun świątecznego filmu. Premiera "Red One" zaplanowana jest na 15 listopada 2024 roku.

Wideo "Red One" [zwiastun]