Dwayne Johnson jest dumny z córki, która została wrestlerką

Legenda wrestlingu, a obecnie rozchwytywany aktor, Dwayne Johnson pęka z dumy. Jego 18-letnia córka Simone idzie jego śladami. Właśnie podpisała kontrakt z największą federacją wrestlingową na świecie.

Dwayne Johnson z córką Simone /Lev Radin/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

"Podpisała kontrakt z WWE. To ogromny zaszczyt, że podąża moimi śladami. Ale, co równie ważne, wybrała drogę, którą sama uznała za najlepszą. Jest najmłodszą osobą w historii federacji, z którą podpisano kontrakt" - przyznał Johnson w programie "The Tonight Show", zapytany przez Jimmiego Fallona o sukces córki. Zdradził, że Simone intensywnie trenuje od dwóch lat, co przypłaciła licznymi siniakami i guzami.



Zanim Dwayne stał się jednym z najlepiej zarabiających aktorów dzięki filmom z serii "Szybcy i wściekli", był czołowym zawodnikiem wrestlingu, znanym pod pseudonim "The Rock". Dziesięć razy zdobył mistrzostwo federacji WWE. Podczas zapaśniczych gali jego znakiem rozpoznawczym było uniesienie jednej z brwi.



Trenował go ojciec, Rocky "Soul Man" Johnson, który przeszedł do historii, jako jeden z pierwszych czarnoskórych wrestlerów (zmarł 15 stycznia 2020 r.). Co więcej, dziadek Dwayne’a ze strony matki, pochodzący z Samoa, Peter Maivia, również jest legendą tej dyscypliny.