Dwayne Johnson jako dziecko był mylony z dziewczynką

Mierzy 196 cm, waży 120 kg i ma muskulaturę jak gladiator - tak prezentuje się dzisiaj Dwayne Johnson. Tymczasem jeszcze w pierwszych latach podstawówki przyszły gwiazdor kina i wrestlingu był brany za dziewczynkę...

Dwayne Johnson /Steve Dietl/NBC /Getty Images

"Gdy miałem 7-11 lat ludzie myśleli, że jestem małą dziewczynką, ponieważ miałem naprawdę delikatne rysy i włosy w stylu afro" - wspominał "The Rock" w programie "Sunday Today with Willie Geist" na antenie NBC, przy okazji swoich 49. urodzin, które obchodził 2 maja.



Nie wdając się w tłumaczenia, że jego oryginalna uroda wiąże się z polinezyjsko-afrykańskim pochodzeniem jego rodziny, Johnson opowiedział pewne zdarzenie. Miało ono miejsce, gdy zdał do piątej klasy.



"Usiadłem w autobusie obok jakiegoś dzieciaka i po 60 sekundach słyszę od niego: 'Czy mogę Cię o coś zapytać? Jesteś chłopcem czy dziewczyną?'" - opowiada. Aktor dodał, że to pytanie padało już wcześniej. Zwłaszcza że wciąż zmieniał szkoły - nim poszedł do liceum, zaliczył ich aż 13. Częste przeprowadzki wynikały z faktu, że jego ojciec, Rocky Johnson, był znanym wrestlerem i mieszkał tam, gdzie dostawał pracę.

Wgląd w młodzieńcze lata Dwayne'a daje też serial "Young Rock", emitowany w NBC. Opowiada on o dzieciństwie i początkach sportowej kariery gwiazdora "Szybkich i wściekłych". W postać Dwayne wciela się trzech aktorów w różnym wieku.