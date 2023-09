Oprah Winfrey i Dwayne Johnson współpracowali z radą doradczą złożoną z szanowanych przedstawicieli społeczności lokalnej, by uzgodnić, w jaki sposób najlepiej mogliby pomóc. Wspólnie ustalili, że każda osoba dorosła mieszkająca w dotkniętych przez pożary miastach Lahaina i Kula lub stamtąd przesiedlona będzie uprawniona do otrzymywania miesięcznej zapomogi w wysokości 1200 dolarów od organizacji People’s Fund of Maui. Osoby, które dostaną tę pomoc, same będą mogły zadecydować, na co przeznaczą te środki.

Dwayne Johnson i Oprah Winfrey: 10 mln dolarów na wsparcie mieszkańców Maui

"Naszym celem jest przekazywać regularnie ludziom pieniądze przez następne co najmniej sześć miesięcy" - powiedziała Winfrey w nagraniu udostępnionym w social mediach, w którym wystąpiła wspólnie z Johnsonem.