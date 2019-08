Dustin Hoffman: Zawsze na pierwszym planie

Dwukrotnie nagrodzony Oscarem Dustin Hoffman w czwartek, 8 sierpnia, świętuje 82. urodziny. Amerykański aktor znany jest m.in. z tytułowej roli w "Absolwencie", za którą dostał Złotego Globa i jedną z siedmiu nominacji do Oscara.

82 lata? Dustin Hoffman z pewnością na tyle nie wygląda /Michael Ostuni/Patrick McMullan /Getty Images

Dustin Lee Hoffman urodził się 8 sierpnia 1937 r. w Los Angeles. Zanim został aktorem, reżyserem i producentem filmowym, uczęszczał do szkoły średniej, Los Angeles High School, którą ukończył w 1955 r. Rok później zrezygnował z edukacji w Santa Monica City College. Natomiast w 1958 r. wstąpił do Pasadena Playhouse w Pasadenie.



Reklama

Już dwa lata później debiutował w sztuce "Tak jest dla bardzo młodego człowieka" na scenie Sarah Lawrence College, a rok później wystąpił na Broadwayu! Później szkolił się jeszcze w słynnym nowojorskim Actor's Studio. Natomiast na ekranie zadebiutował, występując w dwóch odcinkach serialu "ABC Nagie miasto".

W dalszych latach kariery występował na deskach teatru. Jednak widzowie pamiętają go z takich produkcji telewizyjnych jak np. "The Defenders", "Hallmark Hall of Fame" czy "The Nurses".

Na dużym ekranie debiutował w 1967 r. rolą w komedii Arthura Hillera "The Tiger Makes Out". W tym samym roku zagrał w melodramacie Mike'a Nicholsa tytułowego "Absolwenta", który przyniósł mu nie tylko popularność, ale też Złotego Globa dla obiecującego aktora i nominację do Oscara.

Dustin Hoffman: Najsłynniejszy absolwent kina 1 / 10 Dwukrotny laureat Oscara, Dustin Hoffman, we wtorek, 8 sierpnia, obchodzi 80. urodziny. Urodził się 8 sierpnia 1937 roku w Los Angeles. Pochodzi z rodziny ukraińskich Żydów. Studiował aktorstwo w The Pasadena Playhouse w Los Angeles, gdzie zaprzyjaźnił się z Gene'em Hackmanem. Naukę kontynuował w słynnym nowojorskim Actors Studio, gdzie poznał tajniki metody Lee Strasberga. Należy do wyjątkowego pokolenia aktorów, których młodość, a zarazem pierwsze filmowe role przypadły na połowę lat 60 ubiegłego wieku. To była nowa epoka w amerykańskim kinie. Razem z takimi gwiazdami, jak Al Pacino, Denis Hopper czy Jack Nicholson, Hoffman wypłynął na owej nowej fali kina - zwanej kontestacją, powołując jednocześnie do życia nowy typ bohatera. Źródło: East News Autor: Avalon/REPORTER udostępnij

W sumie aktor jest laureatem dwóch Oscarów. Pierwszego, dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, dostał za film "Sprawa Kramerów" (1979 r.), drugiego - również w tej samej kategorii - za film "Rain Man" (1988 r.). Hoffman w 2009 r. we Francji dostał też inną nagrodę, odznaczenie "Kawaler Orderu Sztuki i Literatury".

Warto wspomnieć też nieco o życiu prywatnym aktora. W latach 1969-1980 był żonaty z baletnicą Anne Byrne, z którą ma córkę, Jennę Byrne (ur. 1970 r.). Jeszcze w tym samym roku, kiedy rozstał się z pierwszą żoną, stanął na ślubnym kobiercu z prawniczką Lisą Gottsegen, z którą doczekał się czwórki dzieci: dwóch synów - Jacoba Jake'a (ur. 1981 r.) i Maxwella (ur. 1984 r.) oraz dwóch córek - Rebeki (ur. 1983 r.) i Alexandry (ur. 1987 r.).