"Duchy w Wenecji" w reżyserii Kennetha Branagha powstały na kanwie jednej z najbardziej mrocznych powieści Agathy Christie z 1969 roku, zatytułowanej "Wigilia Wszystkich Świętych". Podobnie jak książka wciąga od pierwszego zdania, tak film od pierwszych minut porywa widza w niezapomnianą, pełną zaskoczeń, wielowymiarową podróż... Tyle że twórcy produkcji przenoszą nas do weneckiego, pełnego tajemnic pałacu, gdzie niespodzianek nie będzie końca.

Herkulesa Poirota nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Każdy rozpozna go po wyrazistym, dorodnym wąsie i nerwowym geście sięgania do kieszeni po zegarek. Detektyw bowiem bardzo nie lubi się spóźniać, nawet na emeryturze. Postać Poirota niezwykłą karierę śledczą zawdzięcza swojej twórczyni, królowej brytyjskiego kryminału, która napisała z nim w roli głównej ponad 30 powieści, cieszących się popularnością nie mniejszą niż dzieła Shakespeare'a.

Nim Kenneth Branagh (reżyseria) i Micheal Green (scenariusz) wzięli się za adaptację "Wigilii Wszystkich Świętych", stworzyli na podstawie powieści Agathy Christie dwa inne, filmowe hity - "Morderstwie w Orient Expressie" oraz "Śmierć na Nilu" . "Duchy w Wenecji" jednak to film inny niż poprzednie, bo dotykający pytania "Czy poza nami, ludźmi, jest coś jeszcze w tym świecie? Coś większego od nas?". Tym razem czeka nas zatem wielowymiarowa podróż.

"Duchy w Wenecji": O czym opowiada film?

Na ekranie zobaczymy zmęczonego życiem Herkulesa Poirota (Kenneth Branagh), spędzającego emeryturę w kolorowym, żywym mieście, w którym bohater stara się zachować anonimowość. Magiczna, elektryzująca Wenecja pozwala mu wieść w miarę spokojne życie, z dala od wspomnień, przestępczości i złych ludzi. Do czasu... Pewnego dnia Poirot spotyka się ze swoją dawną przyjaciółką ( Tina Fey ), która prosi go, aby razem z nią wziął udział w seansie spirytystycznym i pomógł jej udowodnić, że całe to łączenie się z duchami to wierutna bzdura.



Emerytowany detektyw bardzo niechętnie się zgadza i razem z kilkoma innymi bohaterami spędza noc w starym, pełnym sekretów, nawiedzonym pałacu, w którym... dochodzi do morderstwa. Poirot znów musi wcielić się w rolę detektywa i stanąć przed najtrudniejszą zagadką w swojej karierze, bowiem tym razem podejrzanymi są zarówno ci obecni, jak i nieobecni uczestnicy spotkania.

Film "Duchy w Wenecji" wyreżyserował zdobywca Oscara Kenneth Branagh, który jednocześnie wcielił się w rolę słynnego detektywa Herkulesa Poirota. Scenariusz napisał nominowany do Oscara Michael Green. W rolach głównych wystąpili poza Branaghem i Fey: Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio i Michelle Yeoh.