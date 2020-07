"Drwale": Miniserial National Geographic w gwiazdorskiej obsadzie w Polsce

"Drwale" to pierwsza wysokobudżetowa produkcja fabularna National Geographic. W rolach głównych występują wybitni aktorzy: David Thewlis ("Harry Potter i Insygnia Śmierci", "Całkowite zaćmienie", serial "Fargo") oraz laureatka Oscara Marcia Gay Harden ("Magia w blasku księżyca", "Rzeka tajemnic", "Pollock"). Premiera pierwszych dwóch odcinków serii już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia.

David Thewlis w serii National Geographic "Drwale" /materiały prasowe

Ośmioodcinkowa seria "Drwale" stworzona została w oparciu o powieść Annie Proulx, wyróżnionej Nagrodą Pulitzera autorki "Kronik portowych" oraz "Tajemnicy Brokeback Mountain".



Reklama

Premiera pierwszych dwóch odcinków zaplanowana jest na 2 sierpnia w National Geographic. Stacja emitować będzie premierowe odcinki co niedzielę o tej samej porze.

"Kiedy po raz pierwszy przyniesiono mi ten projekt, pomyślałem sobie, że National Geographic nie robi produkcji fikcyjnych, ale potem pomyślałem o tym, że to niesamowita książka i że jest okazja, aby być pierwszym" - wspomina twórca miniserialu "Drwale" National Geographic, Elwood Reid.



W serii zobaczymy m.in. nominowanego do Złotego Globu za rolę w serialu "Fargo" Davida Thewlisa (Claude Trepagny) oraz laureatkę Oscara Marcię Gay Harden (Mathilde Geffard).

Zdjęcie Marcia Gay Harden w serialu National Geographic "Drwale" / materiały prasowe

Akcja serialu rozgrywa się pod koniec XVII wieku w Nowej Francji na terenie dzisiejszej prowincji Quebec w Kanadzie. W czasach, gdy Kościół katolicki posyła za ocean jezuickich kapłanów, by nawrócili rdzenną ludność, Francja sprowadza swoich poddanych do zasiedlenia nowej kolonii. Ta odmienna grupa przybyszów z Europy wchodzi w otwarty konflikt nie tylko z naturą, wycinając w pień nienaruszone dotąd kanadyjskie puszcze, ale i z rdzenną ludnością.



Nieustający chór rąbanych drzew przerywa krzyk przerażonych osadników, którzy dowiadują się o kolejnych ofiarach tajemniczych masakr. Jest wielu podejrzanych o te brutalne egzekucje. Zarówno Anglicy, Kompania Zatoki Hudson jak i plemię Irokezów, zwanych również Mohawkami, najchętniej wypędziliby Francuzów z tego terytorium. Podczas, gdy upadają kolejne drzewa, a kolonia rozwija się z dnia na dzień, na kartach historii Nowego Świata zapisuje się coraz więcej tragicznych zdarzeń i krwawych rozrachunków.

Zdjęcie Kadr z serii National Geographic "Drwale" / materiały prasowe

Jak informuje National Geographic, dziewicze tereny XVII-wiecznej Kanady stanowią nie tylko tło, ale i punkt wyjścia dla wszystkich wydarzeń w serialu. To opowieść o sile przetrwania, ambicji odkrywania nowego lądu, obietnicach bogactwa, ale i naturalnych relacjach człowieka z przyrodą - do której można się dostosować, lub chcieć ją zdominować.

Twórca serialu Elwood Reid ("The Bridge: Na granicy") objął również obowiązki showrunnera i producenta wykonawczego. Parokrotnie nominowany do Oscara Scott Rudin ("Wyspa psów", "Grand Budapest Hotel", "To nie jest kraj dla starych ludzi") razem z m.in. Annie Proulx również są producentami wykonawczymi.

Premierę serii zaplanowano łącznie w 172 krajach i w 43 językach.

Zdjęcie Kadr z serii National Geographic "Drwale" / materiały prasowe