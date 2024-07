"Drużyna A(A)" to historia o wzajemnym wsparciu, dzięki któremu można pokonać własne słabości. A także o tym, jak istotne są dla tego zwycięstwa dobre cele w życiu. Najnowsze dzieło Daniela Jaroszka to kino rozrywkowe, które bawi, wzrusza i zmusza do refleksji. Specjalnie na potrzeby filmu zespół Lor skomponował singiel w stylu country. "nanana" to pierwszy, ale nie ostatni utwór artystek, który pojawi się na ścieżce dźwiękowej "Drużyny A(A)" Piosenka dostępna jest już we wszystkich serwisach streamingowych.

"Pracując przy 'Drużynie A(A)', pierwszy raz miałyśmy okazję napisać piosenki typowo pod film. 'nanana' zdecydowanie było dla nas dużym wyzwaniem, bo nie brałyśmy jeszcze na warsztat muzyki country. Scena, w której ta piosenka się znajduje, jest spełnieniem naszych marzeń z dzieciństwa, a dodatkowo szansą na uczestniczenie w dniu zdjęciowym i obserwowanie ekipy uczącej się układu choreograficznego do tej piosenki, to na pewno doświadczenia, które zapamiętamy na długo" - mówią artystki z zespołu Lor.

Zobacz teledysk do piosenki "nanana" zespołu Lor!

Piosenkę "nanana" będzie można usłyszeć na żywo podczas koncertów Lor, które odbędą się w najbliższych miesiącach w najróżniejszych zakątkach Polski.

O filmie "Drużyna A(A)"

Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczne niż się spodziewali, bo w ślad za nimi - a raczej za nielegalnie przewożonym alkoholem - podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?

Twórcy hitu "Johnny", filmu który najpierw święcił triumfy w kinach (ponad milion sprzedanych biletów), a następnie na platformach streamingowych, do współpracy przy swoim najnowszym projekcie zaprosili zarówno najbardziej uznanych aktorów, jak i wschodzące gwiazdy młodego pokolenia. W filmie "Drużyna A(A)" zobaczymy Danutę Stenkę, Łukasza Simlata, Magdalenę Cielecką, Michała Żurawskiego, Marię Sobocińską, Mikołaja Kubackiego i Leszka Lichotę.

Autorami scenariusza są Jacek Wasilewski i Tomasz Kwaśniewski, za reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek. "Drużyna A(A)" to kolejna produkcja własna Next Film, producentem jest Robert Kijak.

"Drużyna A(A)" powstała we współpracy z Amazon Prime Video. Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film w kinach już od 20 września.