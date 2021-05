Drew Barrymore żałuje współpracy z Woodym Allenem

"Zostałam w to wmanipulowana" - powiedziała Drew Barrymore o współpracy z Woodym Allenem. Wyznanie ze strony aktorki padło podczas rozmowy z Dylan Farrow na temat dokumentu produkcji HBO - "Allen kontra Farrow". Farrow była gościem programu "The Drew Barrymore Show".

Drew Barrymore

Przypomnijmy, że adoptowana córka Woody'ego Allena, Dylan Farrow, twierdzi, że była w dzieciństwie molestowana przez ojca. Choć oskarżenia te padają od lat, Allen nigdy nie został w tej sprawie skazany. Serial "Allen kontra Farrow" opowiada długą historię jednego z najgłośniejszych sporów w Hollywood.

Drew Barrymore o współpracy z Allenem

"Pracowałam z Woodym Allenem. W 1996 roku wystąpiłam w jego filmie 'Wszyscy mówią: kocham cię'. Wtedy nie było lepszej wizytówki niż praca z Woodym Allenem" - przyznała Drew Barrymore. "Później miałam dzieci i to mnie zmieniło, bo zrozumiałam, że byłam jedną z tych zmanipulowanych osób, które miały nie zwracać uwagi na narrację wykraczającą poza to, co zostało im powiedziane. Widzę, co się dzieje w branży teraz, dzięki twojemu odważnemu wyborowi. Dziękuję Ci za to" - dodała.



Kadr z filmu "Wszyscy mówią: kocham cię"

"Słysząc to, co właśnie powiedziałaś, staram się nie płakać" - odpowiedziała jej Dylan Farrow. "To takie ważne ponieważ nie jest dla mnie łatwe, by powiedzieć: 'Oczywiście nie powinnaś była z nim pracować, on jest palantem, potworem', ale uważam że jest to niesłychanie odważne i niezwykle hojne, że powiedziałaś, że moja historia i to, co przeszłam, jest na tyle ważne, że ponownie to rozważasz" - dodała Dylan.



Reakcja na serial "Allen kontra Farrow"

Drew Barrymore dołączyła swym wyznaniem do długiej listy gwiazd, które publicznie przyznały, że żałują swojej współpracy z Allenem. Od 2018 roku, gdy Farrow ponownie powróciła do historii sprzed lat, wiele osób przeprosiło za współpracę z reżyserem, odmówiło dalszej pracy, czy przekazało swoje honoraria pochodzące ze współpracy z Allenem.



Woody Allen od lat stanowczo zaprzecza, że molestował swoją adoptowaną córkę. Nie skorzystał z propozycji producentów, by wypowiedzieć się w serii HBO.

Woody Allen w 2021 roku

Czteroodcinkowy dokument HBO "Allen kontra Farrow", autorstwa wielokrotnie nagradzanego za filmowe śledztwa duetu, Kirby’ego Dicka i Amy Ziering, oraz Amy Herdy, przedstawia okoliczności sprawy, która przez wiele lat trafiała na czołówki gazet. Były to oskarżenia pod adresem Woody’ego Allena o molestowanie wówczas 7-letniej Dylan, jego przysposobionej córki.



Twórcy dokumentu nie skupiają się w nim wyłącznie na sensacyjnych doniesieniach, ale przedstawiają prywatny kontekst i kulisy jednego z największych i najbardziej publicznych skandali Hollywood - walki o prawa do opieki nad dziećmi, ujawnienia romansu Allena z córką Farrow - Soon-Yi oraz późniejsze kontrowersje. Wspólne życie Farrow i Allena, którzy zdobyli sławę nie tylko jako partnerzy na planie filmowym, ale i w życiu prywatnym, zakończyły publiczne oskarżenia o molestowanie seksualnie oraz późniejsza, zajadła batalia sądowa.