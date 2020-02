Drew Barrymore: Problemy z nadwagą

Ma skłonności do tycia i od lat walczy z nadprogramowymi kilogramami. Z różnym skutkiem. W opublikowanym na Instagramie poście gwiazda po raz kolejny odniosła się do swoich problemów z wagą, które nasiliły się po ciąży. "Miewam wzloty i upadki. To jak jazda kolejką górską - trudna, ale piękna podróż" - napisała aktorka.

Odnalezienie balansu zajęło mi 45 lat - przekonuje Drew Barrymore /Steven Ferdman /Getty Images

Drew Barrymore wielokrotnie opowiadała w wywiadach o walce z nadwagą. Na przestrzeni lat zdarzało się jej spektakularnie chudnąć, by za chwilę znów przytyć. W opublikowanym na Instagramie poście, niekończący się proces odchudzania i zmagań z własnym ciałem aktorka nazwała "rollercoasterem". "Miewam wzloty i upadki. To jak jazda kolejką górską - trudna, ale piękna podróż. Urodziłam dwoje dzieci i wiem, że najważniejszy cel, dla którego jestem na tej plecie, to bycie tu dla nich" - zapewnia.



Swoje szczere wyznanie gwiazda zamieściła pod kompilacją dwóch zdjęć. Na jednym z nich, zrobionym przez paparazzo, widzimy Drew z wyraźną nadwagą. Na drugiej fotografii uśmiechnięta aktorka pozuje w czerwonej sukience, prezentując smukłą sylwetkę. Choć po urodzeniu drugiego dziecka dbanie o szczupłą figurę stało się dla niej sporym problemem, Barrymore zdradza, że uczy się akceptacji swojego ciała - głównie ze względu na córki.

"To prawdziwy cud, że mogłam urodzić dwie dziewczynki. Skutki widoczne na moim ciele były tego warte" - dodaje. Gwiazda wspomina jednocześnie trudny okres w swoim życiu, kiedy odbiegający od obecnych kanonów piękna wygląd był dla niej powodem smutku i frustracji. "Były czasy, kiedy stałam przed szafą i płakałam. Nienawidziłam się ubierać. Czułam się fatalnie. Żeby wyglądać przyzwoicie, wciąż ciężko pracuję. Muszę uważać na wszystko, co jem i trenować bez wytchnienia. Odnalezienie balansu zajęło mi 45 lat" - przyznaje.

Drew Barrymore: Talent w genach 1 / 13 Drew Barrymore pochodzi z rodziny, która wydała na świat już kilka pokoleń aktorów. Jej pradziadkowie, dziadkowie i rodzice - wszyscy oni zajmowali się bądź zajmują tą profesją. Gdy więc - dokładnie 40 lat temu - urodziła się Drew, jasne było, że ona również "skazana" jest na występy przed kamerą. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Barrymore zaapelowała także do swoich fanów, by nie porównywali się z wyretuszowanymi zdjęciami gwiazd, które oglądają na co dzień w kolorowych magazynach. "Nie dajcie się zwieść, gdy widzicie nieskazitelnie wyglądające kobiety tuż po urodzeniu dziecka. Nie porównujcie się do tego, co widzicie w czasopismach i na czerwonych dywanach. Odkąd zostałam matką, wybrałam swoją drogę. Ty też możesz!" - konkluduje gwiazda.