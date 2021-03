​Drew Barrymore pisze własną książkę kucharską

Laureatka Złotego Globu w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swojej miłości do gotowania. Kulinarną pasję gwiazda "Szarych ogrodów" odkryła po trzydziestce, gdy zaczęła częściej podróżować po świecie i poznawać nowe smaki. Jej hobby z czasem przerodziło się w swego rodzaju obsesję - aktorka określiła samą siebie mianem "obsesyjnego smakosza" i wyznała, że ma w mieszkaniu oddzielną szafę, w której trzyma jedynie książki kucharskie. A teraz wraz z przyjaciółką pisze własną książkę.

Drew Barrymore określiła samą siebie mianem "obsesyjnego smakosza"

Drew Barrymore chętnie dzieli się z fanami pasją do gotowania, często zapraszając do swojego autorskiego programu "The Drew Barrymore Show" ulubionych szefów kuchni. Jak wyznała w wywiadzie udzielonym "People", zanim poczuła się komfortowo w kuchni, przebyła długa drogę. Laureatka Złotego Globu wielokrotnie opowiadała o swojej niegdysiejszej walce z uzależnieniami, które były jednym z czynników rozwinięcia się u niej zaburzeń odżywiania. "Jako nastolatka jadłam bardzo kiepsko. Kiedy w wieku 14 lat wyprowadziłam się z domu, w ogóle nie gotowałam. Zupełnie mnie to nie interesowało" - przyznała aktorka.



Po latach zaczęła jednak żywo interesować się gotowaniem, głównie dzięki częstym podróżom, podczas których odkrywała nowe fascynujące smaki. "Zaczęłam jeździć po świecie, uczyć się o jedzeniu, dowiadywać się, którzy szefowie kuchni są dla mnie szczególnie inspirujący, stołować się w rozmaitych restauracjach. Finalnie, w wieku trzydziestu kilku lat zaczęłam eksperymentować w kuchni" - wyjaśniła gwiazda. Jedną z jej największych kulinarnych inspiracji pozostaje jej matka, Jaid. "Moja mama była typową kalifornijską wegetarianką z lat 70. Uwielbiała chrupiące musli, warzywa, surową, nieprzetworzoną żywność. Dziś do tego wracam i staram się odżywiać w podobny sposób" - powiedziała Barrymore.

Fascynacja gotowaniem z czasem przerodziła się u aktorki w swego rodzaju obsesję. Drew, która określa samą siebie mianem "obsesyjnego smakosza" wyznała, że ma tak dużo książek kucharskich, iż musi przechowywać je w oddzielnej szafie. "Książki kucharskie są dla mnie jak podręczniki szkolne dla dzieci. Czytam je od początku do końca, wiele razy. Uwielbiam kulinarne opowieści. Uwielbiam uczyć się nowych przepisów i technik" - zaznaczyła Barrymore. Gwiazda zasugerowała również, że wraz z przyjaciółką, szefową kuchni Pilar Valdes, pracuje nad własną książką kucharską. Więcej szczegółów na temat nowego projektu nie chciała jednak zdradzać.

Pasją do gotowania aktorka stara się zarażać również swoje dzieci, które radzą sobie w kuchni coraz lepiej. Szczególnie duże zdolności w tym zakresie przejawia jej ośmioletnia córka. "Olive potrafi robić niesamowite śniadania. Przyrządza jajka na różne sposoby, wegetariańskie kiełbaski i tosty. Niedawno opublikowałam na Instagramie zdjęcie śniadania, które dla mnie przygotowała, kiedy byłam chora. Zrobiła wszystko w stu procentach samodzielnie. Byłam pod wrażeniem, wiele to dla mnie znaczyło" - wyjawiła Barrymore.